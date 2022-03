İMEAK DTO Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Mart Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 3 Mart Perşembe günü gerekli tüm tedbirler alınarak hem meclis salonunda fiziki olarak, hem de video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır; Ukrayna - Rusya krizine ilişkin düşüncelerini aktararak başladı. Coğrafyamızın çok zor olduğuna vurgu yapan Çakır, çok daha zor bir süreci yaşayarak tarihe şahitlik edildiğini idile getirdi. Silahların gölgesinde bir meclis toplantısı yapmış olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Çakır, şöyle devam etti: “ Şimdilik Ukrayna limanlarında personeli olan arkadaşlarımız bu gölgeyi çok karanlık ve derin şekilde hissetse de bu süreç uzadığında ülkemiz ve insanlık olarak büyük bedeller ödeyeceğiz. Dilerim, aklı selim ve sağduyu galip gelir ve bu savaş ortamından bir an önce çıkarız. Personellerimiz bir an önce ailelerine kavuşur, daha fazla mağduriyet yaşanmaz."

Ardından DTO’nun 03.02.2022 tarih ve 47 sayılı toplantı zabıtları, aralık ayı fasıllar arası aktarım talebi, 2021 yılı bilançosu ve kesin hesabı ile 2022 Ocak ayı mizanı oylamaya sunularak kabul edildi. Ayrıca TARKEM Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı da görüşülerek onaylandı.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun şubat ayı faaliyetleri sunumunun ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Tamer Kıran bir konuşma yaptı.

Karadeniz bölgesinde arzu edilmeyen gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Kıran, ilk adımı Ukrayna’nın doğusundaki iki şehrin bağımsızlığını tanıyarak atan Rusya’nın 24 Şubat tarihinde de Ukrayna’ya yönelik askeri harekat başlattığını hatırlattı. Aradan geçen süreçte yaşanan gelişmelerin ve ülkede yaşayan sivil halkın durumunun endişe verici olduğunu söyleyen Kıran, şöyle devam etti: “Ticaretimizin yoğun olarak devam ettiği bir bölge olan Karadeniz’de çok sayıda gemimiz hizmet veriyor. Krizin ilk gününden itibaren Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulan ana arama kurtarma merkezi ile yakın irtibat kurarak gelişmeleri çok yakından izledik, izlemeye devam ediyoruz. Bölgeye ilişkin ulusal ve uluslararası uyarıları yazılarımızla üyelerimize duyurduk. Son olarak 27 Şubat Pazar günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya’nın Karadeniz Limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin en üst seviyeye yükseltildiğini açıkladı.”

Gerginliğin Merkezinde 48 Adet Türk Sahipli Gemi Bulunuyor

Gelinen noktada Türk sahipli yabancı bayraklı bir gemiye yapılan saldırı dışında Türk gemilerine bir saldırı yaşanmadığını açıklayan Kıran, Ukrayna ve Rusya limanlarında operasyonların durmuş vaziyette olduğunu ancak bu durumun her dakika farklılık gösterdiğini söyledi. Bu limanlarda bugün itibariyle tespit edebildikleri kadarıyla 48 adet Türk sahipli gemi bulunduğunu açıklayan Kıran, “Bu gemilerin güvenli şekilde bölgeden ayrılmaları tabi ki en büyük dileğimizdir. Bölgeye yakın seyreden gemilerimizin de güvenlik uyarılarına en üst düzeyde riayet etmelerini önemle hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna operasyonu ile başlayan son jeopolitik gelişmeler küresel büyüme ve enflasyon üzerinde yeni ve önemli bir risk olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Avrupa’nın merkezine yakın bir bölgede yaşanan bu sıcak savaş ortamı başta bu bölge olmak üzere tüm dünyada ekonomik aktiviteyi yavaşlatma riski taşımaktadır. Süreç ne kadar uzarsa ticaret ve büyüme üzerindeki risklerde o kadar artacaktır” dedi.

“Türkiye olarak 2022 yılında ekonomimizin sanayi üretimine dayalı ihracata yönelik ivmelenmeyi sürdürme aşamasında iken hemen yakınımızda çok iyi dış ticaret ortaklarımız olan iki ülke arasında savaş başlaması bizim açımızda hiç arzu edilmeyen bir durumdur” diyen Kıran, önümüzdeki süreçte savaşın gidişatına bağlı enerji, gıda ve turizm başta olmak üzere negatif etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden iki ülke arasındaki bu savaşın bir an önce sonlanmasının en büyük temennisi olduğunu dile getiren Kıran, “İnşallah bir an önce barışı sağlayacak adımlar atılır ve özellikle can kayıplarına son verilir” dedi.

Tamer Kıran’ın konuşması ardından kürsüye gelen Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “Jeopolitik Güç Mücadelesinde Ukrayna Gerginliği” başlıklı detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumuna ‘savaş’ kavramının tarihçesi ile ilgili bir konuşma ile başlayan Babüroğlu, şunları kaydetti: "Savaşı, hiçbir uygarlık anlayamadı. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde hiçbir savaş beklendiği gibi gitmedi. Ukrayna-Rus Savaşı'nı da böyle yorumlamak gerekiyor. Savaş tarihi, insanlık tarihinin kendisidir. İnsanoğlu, barış yüzü görür mü bilemeyiz. Çok kutuplu bir dünya düzenine giriyoruz. Savaş stratejileri günden güne değişiyor. Günümüzdeki durumda başlangıca bakılırsa, Rusya'nın batısı NATO ülkeleriyle çevrildi. Ukrayna, NATO'nun ortağı. Barış için ortaklık çerçevesinde. Batı ittifakına katılan bir Ukrayna, Rusya'yı bitirecekti. Savaş bu yüzden başladı. Rusya, Kiev'e girerek bir hata yaptı. Buradaki soru şu: ABD, neden yardımcı olmadı? Rusya'nın hedefi, Kiev'i ele geçirerek Moskova üzerinden yönetimi sağlamak. Ukrayna'nın denizle bağlantısını kesmek istiyor. Ukrayna, iki fil (ABD-Rusya) arasında ezilen bir çim. Putin, için geri adım şansı kalmadı. Bu durum Türkiye ekonomik olarak maalesef etkileyecek."

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Naim Babüroğlu'na günün anısına plaket takdim etti.

