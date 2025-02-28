Başkan Doğusel: “Temiz Çevreyi, Öncelikli Görevimiz Olarak Kabul Etmekteyiz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Temiz çevre ve bunun sürdürülebilir halde olmasını elzem bir durum haline getirmektedir. Bizler DTO Kocaeli Şubesi olarak, temiz çevreyi öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Şubat ayı 29. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, “Türk ve İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Yoğun Katılım

Meclise, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yüksel Çil, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İÜ Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşletme Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, Sınırlı Sorumlu Kocaeli Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği yöneticileri, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Temiz Çevreyi, Öncelikli Görevimiz Olarak Kabul Etmeliyiz”

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Şubat ayı meclis toplantısının gündem başlığı, ‘sürdürülebilir temiz çevre’ oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, katılımcıların ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek açıklamalarına başladı. Doğusel daha sonrasında, “Türkiye olarak artan nüfusumuz, başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere ortaya çıkan nüfus yoğunluklarımız, bununla birlikte kentleşme ve sanayi adımlarımız, temiz çevre ve bunun sürdürülebilir halde olmasını elzem bir durum haline getirmektedir. Öte yandan temiz çevre aynı zamanda bir insan hakkıdır. Bizler İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak temiz çevreyi öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli, Çevre Konusunda Duyarlı Bir Kenttir”

Konuyla ilgili bilgiler aktarmaya devam eden Doğusel, “Bilindiği gibi Kocaeli, bir sanayi ve liman kenti olsa da, gerek bürokrasi gerekse de yerel yönetimlerimiz açısından çevre konusunda duyarlı bir kenttir. Artan yeşil alanlarımız, denizlerimizdeki mavi bayraklarımız, İzmit Körfezi’nin denetimine ve temizliğine dönük güçlü adımlarımız, kent olarak sürdürülebilir bir temiz çevre yaklaşımının bu kentte hakim olduğunu göstermektedir. Kocaeli olarak özellikle son yıllarda çevre konusunda güçlü bir imaj değişikliğimiz olduğu da bir gerçek. Çevre duyarlılığıyla beraber turizmimizin ön plana çıkarılması, yazın denizlerimize, kışın da kayak merkezlerimize çevre illerin de akın etmesi, Kocaeli’nin yeni vizyonunu kuvvetlendirmektedir. Bizler de temiz çevre iddiasıyla Kocaeli’deki çalışmaların içinde olmanın gururunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Denizciler Olarak Dünyanın Bir Parçasıyız”

“Denizciler olarak elbette ki dünyanın bir parçası olduğumuzun farkındayız” diyen Vedat Doğusel, “2024 yılında küresel ticaretin %88’ini deniz ticaretinin oluşturması, 2025 yılında bu payın %86 olacağının öngörülmesi, denizin ve denizcilerin önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla buna bağlı olarak, dünyadaki her gelişmenin öncelikle bizleri etkileyeceği gerçeği de göz önüne alınmalıdır” dedi.

Doğusel, Global Gelişmeleri Değerlendirdi

Dünya’da yaşanan gelişmelere dair de konuşan Başkan Doğusel, “ABD’de Trump’ın başkan olarak göreve gelmesi ile beklenen ticaret savaşları da başlamıştır. Kanada, Meksika ve Çin’e getirilen yeni vergi tarifelerinin ve bu ülkelerin ABD’ye yapması beklenilen misillemelerin derinleşmesi durumunda küresel büyüme ve ticaret üzerindeki olumsuz yansımaların artma ihtimalini öngörmekteyiz. Öte yandan yeni yılla beraber gerek Ortadoğu’da gerekse de Rusya-Ukrayna arasındaki bazı ateşkes adımlarının bunca olumsuzluğun yanında umut verici gelişmeler olduğuna inanmaktayız. Ortaya çıkacak yeni durumların ticaret rotalarında tekrar bir değişime neden olma potansiyeli barındırdığını da ifade etmemiz gerekiyor. Bu noktada savaşların olmadığı bir dünyaya dönük umudumuzu diri tuttuğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“İlk Ay İçerisinde En Çok İhracat Yine Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk ayında ihracatımız 3 milyar 269 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 5 milyar 811 milyon dolara ulaştı. İlk ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 1 milyar 415 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 772 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 2 milyar 409 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 1 milyar 415 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 40 milyar 753 milyon lira. 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre ihracatta %1,9’luk artış, ithalatta da %7,6’lık artış yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 777 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk ayında Kocaeli’ye 230 adet Türk bayraklı gemi, 547 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 777 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 2 milyon 852 ton elleçlenirken, boşaltmada 4 milyon 863 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 7 milyon 714 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.9’luk pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 122.083 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” bilgilerini verdi.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Şubat ayı 29. Olağan Meclis Toplantısı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar’ın, ‘Marmara Denizi’nin Ekolojik Sorunları: Değişen Dinamikler, Tehditler ve Çıkış Yolları’ ile Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun’un, ‘Balıkçılık ve Su Ürünleri Faaliyetleri’ isimli bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.