Anadolu Sigorta, Gezinti Teknesi Sigortası’nda Vanemar ile İş Birliği Yaptı

Anadolu Sigorta’dan Gezinti Teknesi Sigortası yaptıranlar ve yürürlükte poliçesi olan sigortalılar, Vanemar’dan tekne takip sistemi donanım ürünleri alımlarında ilk sefere mahsus %20 indirimden yararlanabilecekler.

On binlerce tekneye güvence sağlayarak uzun yıllardır su araçları branşında sektör lideri olan Anadolu Sigorta, dünya çapında 20’den fazla ülkede tekne sahiplerine hizmet veren ve hayatlarını kolaylaştıran bir teknoloji şirketi olan Vanemar Akıllı Tekne Takip ve Güvenlik Sistemleri ile bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Anadolu Sigorta’dan Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası alan ve halihazırda poliçesi bulunan müşteriler, Vanemar akıllı tekne takip sistemi donanım ürünlerinde ve paketlerinde %20 indirim fırsatına sahip oluyor. Öte yandan Anadolu Sigorta, Vanemar’da aktif üyeliği bulunan bireysel müşterilere Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası ürününde %10 indirim sunuyor. 31 Aralık 2025 tarihine dek sürecek iş birliği kapsamında Anadolu Sigorta ve kullanıcı dostu sistemiyle teknelerin her zaman ve her yerden uzaktan izlenebilmesine olanak tanıyan Vanemar Akıllı Tekne Takip ve Güvenlik Sistemleri, tekneleri güvence altına alıyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören: “Su araçları branşında %28 pazar payımızla sektörde lider konumdayız”

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, tekne maliyetlerinin çok yüksek bedellere ulaşmasıyla bu alanda sigorta teminatlarının büyük önem kazandığını belirtti. Gören “Anadolu Sigorta olarak mevcut durumda su araçları branşında %28 pazar payımızla sektörde lider konumdayız. Gezinti Teknesi Sigortası ile özel veya ticari amaçlı kullanılan gezinti teknelerine, zengin içerikli teminatlarımız, çözüm odaklı hizmetlerimiz ve yaygın kanallarımızla benzersiz bir hizmet sunarak sektörde öncü rol üstleniyoruz. Yenilikçi teknolojileri sayesinde tekne sahiplerine huzurlu ve güvenli bir deneyim vadeden Vanemar Akıllı Tekne Takip ve Güvenlik Sistemleri ile başladığımız iş birliği, bugün su araçları branşında müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümlerimizi bir adım daha ileriye taşıyor. ‘Anadolu Sigortalılara özel %20 indirimle gözünüz hep teknenizin üzerinde’ mottosuyla teknelerde yaşanabilecek sorunların maliyeti büyümeden önlenmesi için Vanemar’ın akıllı tekne takip sistemleri ile müşterilerimize teknelerini izleme ayrıcalığı sunuyoruz. Bu sene yedinci defa Platin sponsor olduğumuz Maximiles Black The Bodrum Cup’ta deniz tutkunlarıyla bir araya geldik ve birinci olan tekneye Vanemar akıllı tekne takip sistemi donanımı ve 3 ay boyunca VanemarConnect üyeliği/aboneliği hediye ettik. Vanemar Akıllı Tekne Takip ve Güvenlik Sistemleri ile başladığımız iş birliği çerçevesinde bu alandaki liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum” dedi.