Başkan Nuhoğlu Lojistik Şehri Mersin’den Seslendi: “Birilerinin Menfaatine Çalışanlara Bu Yapı İzin Vermez”

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu Sektör Değerlendirme Toplantılarına Mersin ile devam etti. 16 Haziran’da Mersin Divan Otel’de yapılan toplantıya sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdiler. Başkan Nuhoğlu salonda bulunan 300’ün üzerindeki nakliyece yaptığı konuşmaya Mersin’in bir lojistik şehri olduğunu söyleyerek başladı.

“Bu sektör geleceğin sektörüdür, her şeye rağmen ülkemize en fazla katma değer sağlayacak sektördür. 45 yıldır sektörün içinde biri olarak, bu sektörü inanılmaz seviyorum, sizleri inanılmaz seviyorum. Bu sektöre hizmet etmek vatan görevi gibi bana gurur veriyor” diyen Başkan Nuhoğlu, Mersin’in üretim, ihracat ve lojistikteki performansına dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Şu anda bakıyorum 10 yıl önce Türkiye’nin 500 büyük şirketi içinde Mersin’den tek bir firma vardı. Şu anda 8 tane var, Adana ile beraber 18 tane var. Çünkü üretim, ihracat bu tarafa kayıyor. Mersin’in lojistik potansiyeli bütün üreticilerin ve ihracatçıların bu bölgeye yatırım yapmalarına neden oluyor.”

MERSİN LOJİSTİĞİN BAŞKENTİDİR

“Mersin lojistiğin başkentidir” diyen Nuhoğlu, “Mersin nakliyecileri olarak; Özbekistan’dan Moğolistan’a, Irak’tan Suudi Arabistan’a, İngiltere’den Portekiz’e, Fas’a bütün coğrafyaya her türlü malı taşıyoruz. Mersin bölgesi sadece bir il değil, bütün Akdeniz çanağının hem ülkemiz üzerinden hem de Türkiye üzerinden yapılan taşımaların merkezidir” dedi.

Nuhoğlu, Mersin’in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söyledi ve 2001 yılındaki büyük mücadeleyi Mersin nakliyecileriyle omuz omuza yaptıklarını belirti ve “Çözüm istiyorsan katılmak zorundasın, emeğine ekmeğine geleceğine sahip çık dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Ekmeğinize sahip çıkın diyoruz. Sizin emeğinize sahip çıkmanız için biz buradayız ve sorumluyuz. İsteyin ve talep edin. Haksızlık yapılıyor diyenlerin önünde duralım. Yeter ki bu sektörün hakkını kimse yemesin. Zaten biz burada olduğumuz sürece yiyemez” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN HAKLARINI YEDİRMEYİZ

Başkan Nuhoğlu, UND’nin gücünü, birlikte hareket ederek ve tüm sektörün faydasına olan işlere imza atarak elde ettiğini söyledi ve bunu bozacak hiç bir harekete izin vermeyeceklerini söyledi ve şu örneği verdi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız 4925 sayılı yasayı çıkarırken UND olarak o dönemde, görüşlerimizi belirterek Türkiye limanlarına gelen yükler transit olsa da ülkemizin malıdır, başka bir ülke nakliyecisi bunları taşıyamaz, aktarılan tüm transferleri Türk taşımacılar yapar dedik. Bizden sonra göreve gelen arkadaşlar, buraya gelen yükleri yabancı araçlar da taşısın diye gidip bakanlıkla görüşmüşler. Böyle bir şey olabilir mi? Kişisel menfaatler için ülke nakliyecisinin hakkını nasıl yabancılara verebiliyorsunuz. Sonra öğreniyoruz ki burada kişisel menfaat var.”

UND’DE 50 ARKADAŞIMIZ BU SEKTÖR İÇİN ÇALIŞIYOR

Daha sonra UND’nin kurumsal yapısına ve işleyişine dikkat çeken Başkan Nuhoğlu, Yönetim Kurulu’nun koyduğu görev ve hedeflere yönelik kadrolu 50 personelin sektörün menfaatlerini korumak ve gözetmek için çalıştığının altını çizdi. Nuhoğlu, her bölgede veya taşımada sorunların, taleplerin ve beklentilerin birbirinden farklı olduğunu bu nedenle inanılmaz bir hassasiyetle çalıştıklarını; bir firmaya avantaj sağlarken diğer firmaya zarar verecek bir uygulamaya asla izin vermediklerini söyledi ve “Hele hele kişisel menfaat için sektör gücünün kullanılmasına ne bu dernek bu yapı asla izin vermez” dedi.

Vira Haber