İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Sempozyum Düzenleyecek

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hemen hemen her alanda hızlı değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ülkelerin kültürel değerlerini koruyarak çağın getirdiği değişimlere ayak uydurmaları iç ve dış güvenliklerini sağlama alarak varlıklarını sürdürebilmeleri için elzemdir. Bu değişimlerin derinlemesine incelenip irdelenerek toplumların sosyo-ekonomik yapıları ile özdeşleştirilmesi ayrıca önem arz etmektedir.

Ülkemize yapacağımız bu katkıları kendimize görev edinerek eğitim hayatının henüz ikinci yılında olan okulumuz Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni düzenledik. Orta öğretim çağındaki öğrencilerimizin sempozyumlar, seminerler, yarışmalar, projeler yaparak üniversite kültürü kazanmalarını ve erken çağda uzmanlaşmanın adımlarını atmalarını bahsi geçen değişimleri ve gelişmeleri ülkemize getirmelerine ve yenilerini yapmalarına büyük katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Bu amaçla bünyemizde bulunan bilişim, denizcilik ve elektrik-elektronik alanında takımlar oluşturduk. Her takım kendi seçtikleri bir konunun üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz takımlar halinde bir sorunu öğretmenleri, üniversitelerdeki ablaları, ağabeyleri, araştırmacılar ve sektör çalışanları ile birlikte çalıştılar. Takımları faklı yaşlarda ve alanlarda çalışanları bir araya getirerek oluşturduk. Böylece ortak çalışma kültürünün daha kolay kazanılacağını ve içselleştirileceğini düşündük. Bu çalışma sürecinde öğrencilerimiz uygulamalar yaparak, oyunlaştırarak, birlikte çalışarak, araştırma yaparak, değerlendirme sonuçlarına ulaştılar ve elde ettikleri verileri bilimsel makale düzeninde hazırladılar. 9. sınıf öğrencileri olmalarına rağmen yaptıkları çalışmaları bilgi şöleninde sunacaklar. İTÜ MTAL uzaktan eğitim sisteminde çevrim içi yapılacak sempozyum aynı zamanda okul YouTube kanalı ile tüm dünyadan izlenebilecek.

Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni planlarken ve hayata geçirirken; çocuklarımızın ilgi alanlarının, yeteneklerinin, hayallerinin, birikimlerinin geliştirilmesine ve insanlığa faydalı birer birey olmalarına katkı sağlamayı, Ahilik kültürünü bireysel olarak içselleştirerek kazandırmayı, çevresinde gördüğü sorunları projelendirerek çözüme katkıda bulunma bilincinin geliştirmeyi ve işbirliği içinde çalışma becerisini güçlendirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin katma değeri yüksek alanlarda yaptıkları bu çalışmalar ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, milli ve manevi değerleri yüksek bireyler olarak yetişeceklerine ve milletimizi her alanda başarılarıyla üst sıralardaki toplumlar arasına yükselteceklerine yürekten inanarak yarınlara umutla bakıyoruz.

Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni ile MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amaçları doğrultusunda, çağın ve geleceğin becerileriyle donatılmış ve bu donanımını insanlık adına feda edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlȃklı insan kaynaklarının yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği sempozyumda öğrenci, öğretmen, veli, kamu ve sektör çalışanları bir araya gelecekler. Beşiktaş Kaymakamı Önder BAKAN, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan GÜR, Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin KAKIRMAN, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif ÖZYURT, Müstakil Sanayici ve İşadamlar Derneği Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Fahrettin OYLUM, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim Müdürü Vurgun KARAYEL, İspanya Kanarya Adaları Santa Lusia Meslek Lisesi Okul Müdürü Mr. Luis VEGA, Fransa Bernay Lycée Clément Ader Meslek Lisesi Proje Koordinatörü Didier HOCHET ve Portekiz Escola Secundária Emídio Navarro Meslek Lisesi proje koordinatörü Rui BALTAZAR’’in açılış konuşmasını yapacağı sempozyum 22 ve 23 Haziran tarihlerinde İTÜ MTAL Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek."

Vira Haber