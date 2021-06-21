Aegean Explorer Serisinden M25'in İnşası Devam Ediyor

Kullanıcılarının tüm dünya denizlerinde, uzun süreli seyirler yapacağı düşünülerek tasarlanan, çelik gövde ve alüminyum üst binaya sahip 25, 37 ve 48 m den oluşan AEGEAN EXPLORER serisinden M25 inşasına 2021 kış aylarında başlandı.

Ege Yat tarafından inşa edilen tekneyi benzerlerinden ayıran en önemli özellik ev konforunu aratmayacak geniş alanlar ve iç hacimlere sahip olması. Üst, ana ve alt güvertede birer adet olmak üzere toplam 3 master kabin mevcut. Bunların yanı sıra alt güvertede 2 adet çift yataklı ve 1 adet VIP kabin bulunuyor. Yatta toplam 12 kişi geceleyebiliyor. Ayrıca 4 mürettebat için her biri banyo tuvaletli 4 ayrı kabin bulunmakta.

Son derece minimal çizgilere sahip yatın gövde inşası ile eşzamanlı olarak mock – up alanlarının iç mekanlarının da imalatı devam ediyor.

Yakıt tüketimi düşük, uzun süreli sorunsuz seyir yapabilecek makina ve ekipmanlarla donatılacak olan yatın önümüzdeki yıl bahar aylarında denize indirilmesi planlanıyor.

Uzunluk : 25 m

Genişlik : 6,90 m

Gövde : Çelik

Üstbina : Alüminyum

Kapasite : 12 misafir

Ana Makinalar : MAN 2 x 650 HP

Jeneratorler : 2 x 33 Kw

Vira Haber