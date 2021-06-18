Başkan Nuhoğlu: Sektörün Önünü Kesmek Değil, Önünü Açmak İçin Çalışıyoruz!

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sektör Değerlendirme Toplantısı kapsamında 15 Haziran’da Hataylı nakliyecilerle bir araya geldi. Toplantı öncesinde başkan Nuhoğlu’na yoğun bir sevgi gösterisi vardı. Nuhoğlu, toplantının yapılacağı otele kadar önünde “Her Zaman Birlikteyiz Her zaman Güçlüyüz” yazan Tır ile gitti.

HATAY TÜM BÖLGENİN LOJİSTİK ŞEHRİ OLACAK

Hatay’ın artık mobilyadan tekstile, halıdan otomotiv yedek parçaya her türlü ürünü dünya ihraç ettiğini belirterek, “Hatay’ın en büyük şansı güçlü lojistik firmalarına sahip olmasıdır. Bu gücü bozmak isteyenlere izin vermeyin. Göreceksiniz Hatay yakın gelecekte tüm Orta Asya, Orta Doğu bölgesinin en önemli lojistik şehirlerinden biri olacak” dedi. Hatay’ın ülkemiz için çok iyi bir model olduğunu belirten Nuhoğlu, “10 yıl önce tüm Türkiye 2 milyar dolar yaş sebze-meyve ürünü ihracatı yaparken bugün Hatay tek başına yılda 500 milyon dolar bu ürünleri ihraç ediyor. Sadece bu yılın ilk 5 ayında Hatay ilimiz önceki yıla göre % 12 artışla 200 milyon dolar yaş sebze-meyve ihraç etti.” dedi.

LOJİSTİK YATIRIMLARDAN EN ÖNEMLİ PAYI HATAY ALACAKTIR

Lojistik sektörünün öneminin sürekli arttığını pandemi ile yıldızının parladığını anlatan Nuhoğlu, Çin ve G7 ülkelerinin lojistik sektörüne yönelik yatırımlarına dikkat çekti. Çin’in Tek Kuşak Tek Yol için 3 trilyon dolar yatırım yaptığını ve hala yapmaya devam ettiğini söyleyen Nuhoğlu, G7 ülkelerinin yeni bir karar alarak 2035 yılana kadar ulaştırma sektörüne 40 trilyon dolar yatırım yapacaklarının bilgisini verdi. “Bunun binde biri Türkiye’ye gelse bu 40 milyar dolar eder” diyen Nuhoğlu Hatay’ın güçlü lojistik sektörü ile önemli bir pay alacağını belirtti.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sektör Değerlendirme Toplantısı kapsamında 15 Haziran’da Hataylı nakliyecilerle bir araya geldi. Toplantı öncesinde başkan Nuhoğlu’na yoğun bir sevgi gösterisi vardı. Nuhoğlu, toplantının yapılacağı otele kadar önünde “Her Zaman Birlikteyiz Her zaman Güçlüyüz” yazan Tır ile gitti.

HATAY TÜM BÖLGENİN LOJİSTİK ŞEHRİ OLACAK

Hatay’ın artık mobilyadan tekstile, halıdan otomotiv yedek parçaya her türlü ürünü dünya ihraç ettiğini belirterek, “Hatay’ın en büyük şansı güçlü lojistik firmalarına sahip olmasıdır. Bu gücü bozmak isteyenlere izin vermeyin. Göreceksiniz Hatay yakın gelecekte tüm Orta Asya, Orta Doğu bölgesinin en önemli lojistik şehirlerinden biri olacak” dedi. Hatay’ın ülkemiz için çok iyi bir model olduğunu belirten Nuhoğlu, “10 yıl önce tüm Türkiye 2 milyar dolar yaş sebze-meyve ürünü ihracatı yaparken bugün Hatay tek başına yılda 500 milyon dolar bu ürünleri ihraç ediyor. Sadece bu yılın ilk 5 ayında Hatay ilimiz önceki yıla göre % 12 artışla 200 milyon dolar yaş sebze-meyve ihraç etti.” dedi.

LOJİSTİK YATIRIMLARDAN EN ÖNEMLİ PAYI HATAY ALACAKTIR

Lojistik sektörünün öneminin sürekli arttığını pandemi ile yıldızının parladığını anlatan Nuhoğlu, Çin ve G7 ülkelerinin lojistik sektörüne yönelik yatırımlarına dikkat çekti. Çin’in Tek Kuşak Tek Yol için 3 trilyon dolar yatırım yaptığını ve hala yapmaya devam ettiğini söyleyen Nuhoğlu, G7 ülkelerinin yeni bir karar alarak 2035 yılana kadar ulaştırma sektörüne 40 trilyon dolar yatırım yapacaklarının bilgisini verdi. “Bunun binde biri Türkiye’ye gelse bu 40 milyar dolar eder” diyen Nuhoğlu Hatay’ın güçlü lojistik sektörü ile önemli bir pay alacağını belirtti.

Vira Haber