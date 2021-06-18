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Mersin'de İtfaiye Ekipleri Su Altı ve Üstü Kurtarma Eğitimi Aldı

Mersin'de İtfaiye Ekipleri Su Altı ve Üstü Kurtarma Eğitimi Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Su altı ve üstü arama kurtarma eğitimi’ aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen eğitime, Mersin Büyükşehir İtfaiyesinden 5 personel katılım sağladı. Ekiplerin, meydana gelebilecek olası su altı, su üstü aramakurtarma vakalarına hızlı müdahale edebilmek adına aldığı eğitimler 10 gün sürdü. Eğitimin içeriğini su altı ve üstü arama teknikleri, bot kullanımı ve manevra teknikleri, navigasyon eğitimi ile sığ ve derin sularda dalış teknikleri oluşturdu.

Vira Haber

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