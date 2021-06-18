MSC Group, Yeni Nesil Seçkin Lüks Gezginler İçin Tasarlanan Yeni Lüks Gemi Markası Explora Journeys'i Duyurdu

MSC Group yeni nesil seçici gezginler için, tasarlanan yeni markanın lansmanı ile lüks kruvaziyer pazarına girdiğini duyurdu: Explora Journeys. Fincantieri tarafından inşa edilen dört lüks gemiden ilki 2023'te yola çıkacak ve kalan gemiler 2024, 2025 ve 2026'da hazır olacak. Her biri en son denizcilik teknolojisini kullanarak destinasyonlar arasında keşif yolculukları sağlayacak. Konuklar, en üst düzeyde hizmet ve olanaklarla benzersiz bir gemide seyahat edecekler.

MSC Group Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, "Kruvaziyer deneyimini yeniden tanımlayacak ve kendi kategorisini yaratacak lüks bir marka inşa etmek, benim ve ailemin uzun zamandır süregelen bir vizyonuydu" dedi. “Kişisel seyahat isteklerimizden ilham alan Explora Journeys, konukların rahatlığına, hatıralar oluşturmasına ve sevdikleriyle denizde geçirdikleri zamanın keyfini çıkarmalarına olanak tanıyan ve diğerlerine hiç benzemeyen bir okyanus serüveni olacak. Ne de olsa zaman en büyük lükstür.”

Dünyanın önde gelen süper yat ve lüks konaklama tasarımcıları ile ortaklaşa tasarlanan yenilikçi gemi, İsviçre zerafetini modern Avrupa işçiliği ile kusursuz bir şekilde harmanlayacak. Okyanusa sıfır 461 süit ve rezidans ile konuklar, boydan boya döşenen pencerelerinden ve kişisel özel teraslarından denizin ve limanın çarpıcı manzaralarının keyfini çıkaracaklar. Suitler, sektör kategorilerinin en genişleri arasında yer alan 35 metrekareden başlayacak.

Explora Journeys CEO'su Michael Ungerer, "Explora Journeys, daha uzun süre geçirmek, daha geç ayrılmak ve daha fazla seyahat etmek isteyen konuklar için tasarlandı" dedi. “Müşteri odaklı olmak, yaptığımız her şeyin merkezinde yer almaktadır. Misafirlerimiz için mükemmel gemiyi tasarlamak adına araştırmalar yaptık, organize gruplar düzenledik ve lüks konusunda küresel uzmanlarla görüşmelerde ev sahipliği yaptık. Explora Journeys, yeni nesil lüks gezginler için klasik gemi seyahati deneyimini yeniden keşfederek seyahat endüstrisine yeni bir bakış açısı getirecek.”

Kişiselleştirme ile gemide geniş bir açık/kapalı spa ve fitness alanı ile sağlıklı yaşam sunuluyor. Terapi odalarından son teknoloji fitness ekipmanlarına, grup egzersiz derslerinden kişisel antrenman randevularına kadar, kişiye özel programlar tatilde dinç kalmayı kolay ve keyifli hale getirmektedir. Her destinasyonda kişiye özel sağlıklı yaşam deneyimleri, dinlenmeyi ve gençleşmeyi, gemide ve karada kolayca erişilebilir hale getirecektir.

Denizin Rehberliğinde

Explora Journeys, Fincantieri ile ortaklaşa olarak, çevreyi destekleyen en son teknolojileri kullanarak yarın için gemiler inşa ederken, alternatif enerji çözümlerine uyum sağlamaya da hazır. Tasarım, gelecekteki hibrit güç üretimine izin veren güç depolama olanağının yanı sıra nitrojen oksit (NOx) emisyonlarının %90 oranında azaltılmasını sağlayan en son seçici katalitik indirgeme (SCR) teknolojisini içerir. Limanda olduğu sürede CO2 emisyonlarını önlemek için gemiden kıyıya güç sistemiyle inşa edilen ve deniz gazı yağı ile çalışan dört geminin tümü, su altı gürültüsünü azaltmak için RINA DOLPHIN sertifikalı olacaktır. Explora Journeys’de, ziyaret edilen yerler ve topluluklara olumlu etkiler bırakmaya odaklandığından, ne gemide ne de karada de tek kullanımlık plastikler kullanılmayacak.

Pierfrancesco Vago, "MSC Ailesi denize dair, engin bilgileriyle birlikte tutku, sevgi ve en önemlisi derin bir saygı duyar" diye devam etti. “Gemilerimiz, hareketi daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirmemizi sağlamak için en son teknolojiyi kullanacak. Ortaklarımızla birlikte, şu anda sadece bu nesil için değil, gelecek nesiller için de çıtayı yükselten çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz.”

7 geceden başlayan yolculuklarla, sınıfının en iyisi misafir deneyimini, sabahları rahat ve heyecanlı akşamları garantileyecek. Ekvatorun çok kuzeyine ve güneyine giden gemilerle, ilk güzergahlar, Saint Tropez, Bordeaux ve Reykjavik gibi ünlü destinasyonların ve Kastellorizo, Bozcaada ve Lofoten Adaları gibi gizli mücevherlerin ideal karışımını sunacak. Explora Journeys, konukları daha özgün bir deneyimin ve daha yavaş bir seyahat hızının keyfini çıkarmak için daha az seyahat edilen limanları ziyaret etme imkanı sunacak.

Sembolik Bir Logo

Mandaladan ilham alan Explora Journeys logosu, MSC Group CFO'su, kurucusu Gianluigi Aponte'nin kızı ve Başkan Pierfrancesco Vago'nun eşi Alexa Aponte-Vago tarafından tasarlandı. Maneviyatta kökleri olan model, kişisel keşif ve tatmin yolculuğunu temsil ediyor. Lotus çiçeği çizimi ise bedenin ve zihnin saflığını simgelerken, zambak çiçeği de alçakgönüllülüğü ve Avrupa mirasıyla bir bağlantıyı simgeliyor. Sofistike yazı tipi, denizin ince kıvrımları temsil ediyor.

Benzeri Olmayan Bir Gemi İnşa Etmek

Explora Journeys, İtalya'nın Monfalcone kentindeki Fincantieri tersanesinde bir çelik kesme törenine ev sahipliği yaptı. Uzun süredir devam eden bir denizcilik geleneği olan bu an, 2023'te yelken açması planlanan Explora Journeys'in ilk gemisi Explora I'in yapım sürecinin başlamasını kutlamaktadır. Bay Vago ve Bay Ungerer törene Fincantieri yönetim ekibinden temsilcilerle birlikte katıldı.

2023 Açılış Koleksiyonu için rezervasyonlar 2021 Sonbaharında açılacak. Explora Journeys hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ExploraJourneys.com'u ziyaret edin, seyahat danışmanınızla iletişime geçin.

Medya Soruları için Press@ExploraJourneys.com ile iletişime geçebilirsiniz.

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Explora Journeys Hakkında:

Explora Journeys, yeni nesil seçici kaşifler için okyanus yolculuğunu yeniden tanımlıyor. 2023'te yelken açması planlanan dört lüks gemiden ilki ile dikkat çekici güzergahlar, keşfi kutlayan bir yolculuk için ünlü destinasyonları daha az seyahat edilen limanlarla birleştirecek. İster gemide ister karada olsun, konuklar kendileri, sevdikleri ve çevrelerindeki dünya gibi en önemli şeylerle yeniden bağlantı kuracaklar. Okyanus kıyısında 461 süit ile her konuk, denizde rakipsiz çeşitlilik sunan dokuz farklı restoran ile seçim yapmakta zorlanırken, muhteşem deniz manzarasının ve özel terasın keyfini çıkaracak. Çevreyi destekleyen ve denizcilik teknolojilerindeki en son gelişmelerle donatılan Explora Journeys, farklı keşfetmek isteyenler için benzersiz bir lüks seyahat deneyimi sunacak. Explora Journeys hakkında daha fazla bilgi edinmek için ExploraJourneys.com’u ziyaret edin veya Instagram, Twitter, Facebook ve LinkedIn’I takip edin.

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