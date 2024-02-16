Batan Gemide Bulunanların Yakınları Umutlu Bekleyişini Sürdürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezine, batan gemide bulunan mürettebatın yakınları da geldi. 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edilirken, mürettebattan halen haber alınamadı. AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, gemi mürettebatının yakınlarının umutla bekleyişi sürüyor.

Batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa’dan Bandırma’ya kadar uzanan koylar taranırken, aile yakınları gelecek güzel haberleri kriz merkezinde bekliyor.

Vira Haber