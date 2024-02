Batan Gemiden Geriye Kalanlar Sahile Vurdu

Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide kullanılan malzemeler sahile vurdu. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, geminin mürettebatına ait olduğu tahmin edilen can yelekleri ve ayakkabı sahilde bulundu. Batan gemide kullanıldığı tahmin edilen varil ve urgana da ulaşan arama kurtarma ekipleri, 6 kişiye ulaşmak için ise Bursa’dan Bandırma’ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.

Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.’ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise ‘Batuhan’ yazması dikkatlerden kaçmadı.

Vira Haber