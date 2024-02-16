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Marmara Denizi’nde Batan Geminin Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Marmara Denizi’nde Batan Geminin Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Marmara Deniz’inde batan BATUHAN A kargo geminin son görüntüsü ortaya çıktı.

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Marmara Deniz’inde 6 mürettebatı ile batan BATUHAN A isimli kargo gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı’ndan çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı. Gemlik’e doğru yola çıkan BATUHAN A isimli geminin bin 160 ton dolomit yüklü olduğu ve limandan ayrıldıktan 2 saat sonra açıkta bir süre durduğu ve arıza yapmış olabileceği iddia edildi. 69 metrelik kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatı arama çalışmaları AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile havadan ve denizden devam ediyor.

Vira Haber 

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