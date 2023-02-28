Batan Geminin Mürettebatı Kurtarıldı

Filipinlerde Mindoro Körfezi’nin güneyinde batan MT Princess Empress Gemisi’nin yardımına koşan MV Efes Gemisi, batan gemideki 20 mürettebatı da kurtarmayı başardı.

MV Efes Gemisi’nin ikinci kaptanı Özgür Altay Vira Haber’e olayın nasıl olduğunu anlattı. Yardım çağrısını alıp olay yerine gittiklerinde geminin iskele tarafına yan yattığını gördüklerini belirten Kaptan Özgür Altay; “Gemi iskele tarafına yan yatmıştı, biraz sonra ise sadece kaptan köşkü suyun üstünde kaldı. Gemi hızla batıyordu. 20 mürettebat vardı gemide. Bunların arasında 7 de stajyer bulunuyordu. Liferaftı açıp makul bir uzaklıktan operasyonu yaptık ve 20 mürettebatı gemiye aldık. Hepsine kuru kıyafetler verdik ve birlikte yemek yedik. Sağlık durumları gayet iyi… Özellikle stajyerlerin ilk gemiye çıktıklarında başlarına bu gelince onların psikolojileri için bizim gemiyi gezdirdim, hatta stajyerlere köprü üstünde vardiya tutturdum. Sonunda VTS aracılığıyla Coast Guard ile bağlantıya geçtik. Az önce de gelen römorköre hepsini teslim ettik”.

Coast Guard’ın ayrılırken kendisine sarılıp ağladığını söyleyen Kaptan Özgür Altay, denizcilerin hepsinin ailelerinin karada onları beklediğini vurguladı.

Başarılı operasyonun ardından gemiye alınan mürettebat, kurtarıcıları olan MV Efes Gemisi mürettebatı ile birlikte fotoğraf çektirdi. MT Princess Empress Gemisi mürettebatına Vira Haber ailesi olarak geçmiş olsun diyoruz. MV Efes Gemisi mürettebatına ise yüreğinize, emeğinize sağlık diyoruz.

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