Ceza Kesildiği Söylenen Tanker Limandan Ayrıldı

İspanyol yetkililer tarafından ceza kesildiği ve denizi kirlettiği iddia edilen Beşiktaş Denizcilik’e ait Lagertha isimli tanker limandan ayrıldı. Beşiktaş Denizcilik, MARPOL Kurallarına uygun tank yıkama ve denize basma operasyonu yaptıklarını ve herhangi bir uygunsuzluğun olmadığını açıkladı.

Reuters’ın İspanya Ulaştırma Bakanlığı’na dayandırarak yaptığı haberde; liman kenti Tarragona’ya giderken Finistere açık sularında petrol sızdırdığı gerekçesiyle Beşiktaş Denizcilik’in işlettiği Malta Bayraklı Lagertha isimli petrol tankerine ceza kestiği ve tutulduğu belirtilmişti. Beşiktaş Denizcilik tarafından yapılan açıklamada ise bazı haber kaynaklarında yayınlanan haberin asılsız olduğu ve bir deniz kirliliği olayının yaşanmadığı belirtildi. Avukatlar tarafından gerekli girişimlerin yapıldığı ve geminin denetimler sonrasında sorunsuz bir şekilde limandan ayrıldığı gelen haberler arasında…

Beşiktaş Denizcilik’in Reuters’e gönderdiği açıklama şöyle: “Lagertha, son ayrıldığı La Coruna Limanı’ndan bir sonraki durağı olan Tarragona’ya geçmiş ve bu geçiş sırasında, Finistere açıklarında, geminin tank temizliği ve yıkama suyunun denize boşaltımı, MARPOL yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Gemi kargosu, Ek II, Fame kargosu ve tüm tank yıkama boşaltma işlemi, MARPOL yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki gemi, herhangi bir petrol yükü taşımamıştır (Marpol Ek 1)



Tarragona Limanı’na varmadan önce, gemi, tank temizleme işlemi ve kargo detayları hakkında bilgi / evrak sunması gerekiyordu ki; bunların tümü, liman başkanlığına kaptanına gönderilmiştir. Liman başkanlığı çevre kirliliği iddiası ile 100,000 Euro’luk bir depozitonun ödenmesini şart koşmuştur ve iddia edilen kirlilikten dolayı gemide Liman Devlet Kontrol Denetimi gerçekleştirildi. 17.02.2023 tarihinde, Liman Devlet Kontrol görevlileri, denetim için gemiye çıktılar ve iddia edilen kirlilikle ilgili herhangi bir bulgu bulamadan denetimi tamamladılar. Gemi hali hazırda limandan sorunsuz ayrılmıştır. Avukatlarımız konuyu takip edecektir”.

Beşiktaş Denizcilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca MARPOL’a uygun hareket edildiği vurgulanarak şu konulara dikkat çekilmiştir: “MARPOL Ek II; Y Kategorisi, düşük viskoz kargo yıkama suyunun, en yakın karadan en az 12 mil mesafede ve en az 25 metre derin olan bir konumdan en az 7 knot hızla giderken boşaltmasına izin verilmektedir. Gemimiz, tank yıkama sularının denize boşaltılması sırasında tamamen MARPOL’a uygun hareket etmiştir. Uydu veya uçak resimlerine ilişkin olarak, bu tank yıkama suyunun denize basılmasından kaynaklanan herhangi bir iz, deniz kirliliği anlamına gelmemektedir. İddia edildiği gibi uygun olmayan bir maddenin denize basılıp basılmadığını incelemek üzere gemiye gelen İspanyol Liman Devleti kontrol görevlileri tarafından geminin tüm kayıtları ve işlemleri, Tarragona Limanı’nda 17.02.2023 tarihinde kaldığı süre boyunca, gözden geçirilmiştir. Görevliler, kargo işlemleri, kargo alanları, makine dairesi ve tüm ilgili evrak ve ekipmanları incelemiştir. İncelemeleri ve araştırmaları herhangi bir bulguya rastlanmadan tamamlanmıştır”.

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