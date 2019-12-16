Batı Afrika'da kimyasal tanker kaçırıldı
Bir İngiliz bir nakliye şirketine ait MV Duke isimli kimyasal tanker Batı Afrika kıyılarından kaçırıldı. Tankerde bulunan 20 mürettebatın da kaçırıldığı ileri sürülüyor.
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Marshall Adaları bayraklı MV Duke isimli tanker, Togo'da Lome açıklarındayken korsanların saldırısına uğradı. Tankerde bulunan 20 denizci kaçırıldı.
MV Duke adlı tanker, Londra merkezli Union Maritime şirketine bağlı olarak çalışıyor. Şirket yetkilileri kaçırılan mürettebatın sağlık durumu ile ilgili bilgi almak için yerel otoriteler ile temasını sürdürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : DUKE, Kimyasal Tankeri, batı afrika, gemi, korsan, togo, lome
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