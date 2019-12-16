Marin Römorkör’den eğitime destek

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı ile Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş arasında RTEÜ'nün Güneysu Konakları’nın bitişiğindeki 8 dönümlük araziye özel okul yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

İmzalanan protokole göre 11 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan okul binasının 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor. Okul inşaatı tamamlandıktan sonra RTEÜ Geliştirme Vakfı’na teslim edileceği bildirildi.

Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Faruk Ürkmez ile RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar arasında imzalanan sözleşme için düzenlenen törene vakıf mütevelli heyeti üyeleri ile birlikte Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Bilal Erdoğan, Ali Kopuz, Abdulkadir Kart ve Avukat Harun Mertoğlu da hazır bulundu.

Vira Haber