Marmaris'te sahibinden satılık ada

Marmaris'te eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 381 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış ilanı 145 milyon TL olarak güncellendi.

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk koyu karşısındaki 381 bin metrekarelik Karaca Adası, geçen 22 Eylül'de 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 23 Kasım'da güncellenen ilanda adanın metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 145 milyon olarak belirlendi.

Vira Haber