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Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 34 Kişi Kurtarıldı

Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 34 Kişi Kurtarıldı

Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalanda 34 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Batman Çayı'nın Şerbetli ve Bıçakçı köyleri mevkiinde piknik yapan 34 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri botlarla kıyıya ulaştırdı.

Vatandaşlar daha sonra güvenli alana götürüldü.

Vira Haber

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