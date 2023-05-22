Ekol Yılın En İyi İşveren Markası Seçildi

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Türkiye’nin değerli markalarının yer aldığı Mavi Elma Ödül Töreni'nde Ekol Lojistik İşveren Markası ve İç İletişim Ekibi, Yılın En İyi İşveren Markası Ödülü’nü kazandı.

Ekol’ün yenilikçi, duyarlı, insan odaklı yaklaşımı ve 8 binin üzerinde çok uluslu çalışanıyla “BirlikteBir” olmaktan güç alarak hedeflerine koştuğunu söyleyen Ekol İnsan Kaynakları Genel Müdürü Gülçin Poyraz, “Motivasyonu yüksek, tutkulu ve yapıcı bir ekibiz. Takım halinde altından kalkamayacağımız zorluk olmadığına inancımız tam. Aldığımız ödüller bu özelliklerimizi beslerken, özellikle üniversiteli gençlerin beğenisini kazanmak bizim için gurur verici.” diye konuştu.

Ekol Lojistik İşveren Markası ve İç İletişim Direktörü Neslihan Yönet ise “Yaptığımız işin karşılığında ödüle sahip olabilmek çok heyecan veriyor, motive ediyor. Hele de bu ödülü üniversite gençliğinden alabilmek çok daha kıymetli ve çok daha anlamlı.” dedi.

Mavi Elma Ödülleri, 42 farklı kategoride üniversiteli gençlerin verdiği oylar sonucunda İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Vira Haber