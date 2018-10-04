Batman’dan acı haber: 7 askerimiz şehit

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP 'nin patlatılması sonucu 7 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

YOLA TUZAKLANAN EYP PATLADI: 7 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

TAKVİYE GÜÇLER SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

"TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 7 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Vira Haber