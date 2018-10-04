Dünya Gemi Tedarikçileri İstanbul’da toplanıyor

Dünya Denizcilik Sektörünün köklü derneklerinden “ISSA – International Shipsuppliers & Services Association (Uluslararası Gemi Tedarikçileri Birliği) tarafından 1955 yılından itibaren her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Kongre ve Fuarı bu yıl 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde, İstanbul’da Wyndham Grand Levent Otel’de düzenleniyor.

2009 yılında İstanbul’da TURSSA’nın (Gemi Tedarikçileri Derneği) ev sahipliğinde yapılan organizasyon, bu yıl yine TURSSA’nın ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde gerçekleşecek ve dünyanın yaklaşık 100’den fazla ülkesinden yerli ve yabancı katılımcıların (Gemi Tedarikçileri, Armatörler, Gemi İşletme Firmaları vb.) olacağı organizasyon, sektörünün birçok temsilcisini bir araya getirecek.

Bu önemli organizasyonun açılışı T.C Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve IMEAK Deniz ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran tarafından yapılacak olup, "Global Gemi Tedarikçiliği, Yarının denizcilik dünyasına hazır mısınız?" temasıyla düzenlenecek olan organizasyonda birçok değerli konuşmacı yer alacak.

23 Kasım’da yapılacak açılışın ardından IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı Recep Düzgit, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan gibi sektörün önemli isimleri konuşmalar yapacak.

Organizasyonzda yerli ve yabancı sektör paydaşlarının katılımıyla; Sektörün dijital dönüşümü, blockchain teknolojisi ve sektörümüze etkileri, e-ticaret devrimi, gemi geri dönüşümü ve gemi tedarikçilerin görevleri konu başlıklarında konferans ve paneller gerçekleşecek. Organizasyonun açılış günü akşamında resepsiyon ve organizasyon süresince otel içerisinde fuar gerçekleşecek.

Wyndham Grand Levent Otel’de 24 Kasım akşamı gerçekleşecek Gala yemeğinde sahne alacak olan Enbe Orkestrası, hem Türk müziğinin muhteşem ezgileri hem de dünya müziğinin en güzel örnekleriyle konuklara keyifli anlar yaşatacak.

Etkinlik aynı zamanda IMEAK Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve birçok yerli/yabancı firma tarafından destekleniyor.

Vira Haber