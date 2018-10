Aksa Jeneratör Boat Show’da

Uzun yıllardır katılım gösterdiği etkinlikte ziyaretçilerini ağırlayan Aksa Jeneratör, Marin Jeneratör grupları ile deniz tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da adından söz ettiren, 200’den fazla teknenin katılım gösterdiği ve toplamda 50 bin kişiden fazla ziyaretçinin beklendiği Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’nda Aksa Jeneratör, tekne ve yatlara özel olarak geliştirdiği Marin Jeneratör serisindeki Cummins Onan ürünleriyle yerini aldı.

Aksa Jeneratör’ün denizcilik sektörüne özel ürün grubuyla bu alanda fark yarattığını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Marin Jeneratör serimizle her boyuttaki tekneye enerji imkanı sunuyoruz. Birçok farklı modeli bulunan Marin Jeneratör serimiz, uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak üretiliyor ve tamamında “CE” sertifikası bulunuyor. Tekne ve yat sahiplerinin deniz keyfini kesintisiz sürmesi için ürünlerimizle her an yanlarında yer alıyoruz” dedi.

Aksa Jeneratör; Tuzla, Viaport Marina’da 8 Ekim Pazartesi akşamına kadar devam edecek olan Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Vira Haber