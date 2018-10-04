Savunma Sanayi sektörü 5. kez İstanbul’da buluştu

5. Uluslararası Savunma Sanayi Milli Yatırımları ve Teknolojileri Konferansı The İstanbul Marriott Hotel Asia’da yapıldı. 5 senedir organizasyonu sürekli destekleyen ve organizasyonun tek medya partneri olan Savunma Sanayi’ne verdiği destekten dolayı Virahaber’e teşekkür plaketi verildi.

5. Uluslararası Savunma Sanayi Milli Yatırımları ve Teknolojileri Konferansı’na naSavunma Sanayi Başkanlığı Tersaneler Genel Müdürü Dündar Talazan, Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başta olmak üzere savunma sanayine yönelik yatırımlar yapan şirketlerin yöneticileri, önemli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Konferansı 5 senedir başarı ile düzenleyen IMC Organizasyon’un koordinatörü Neşe Atıcı konferansın açılış konuşmasını yaptı. 5 senedir bu organizasyonu yaparken önemli kuruluşlardan büyük destek gördüğünü söyleyen Neşe Atıcı, konuklara hoş geldiniz dedi. IMC Organizasyon hakkında da bilgi veren Neşe Atıcı, konferansa sponsor olan kuruluşlara teşekkür etti.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI YAPILACAK

Ardından ilk konuşmacı olarak Savunma Sanayi Başkanlığı Tersaneler Genel Müdürü Dündar Talazan kürsüye geldi ve “Denizcilik Savunma Sanayi güncel sektörel gelişmeler ve askeri gemi projeleri” başlıklı bir sunum yaptı. Genel Müdürlüğü ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşan Talazan sunumunun sonunda soruları cevapladı. Bu noktada yöneltilen bir soruya İstanbul Tersanesi Komutanı cevap verdi ve stratejik işbirliği anlaşmaları yaparak yerli sanayiyi destekleyecekleri mesajını verdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER ÜRETECEĞİZ

İkinci konuşmacı olarak kürsüye ASELSAN’dan Kıdemli Lider Mühendis Alper Gerçek geldi. Alper Gerçek; birinci oturumun konusu olan “Savunma Sanayi Milli Projeleri, rekabet, inovasyon ve yerli teknolojinin gücü” konu başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Siber bilgi güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaları paylaşan Gerçek, “Önemli olan verileri bilgiye dönüştürmektir ve veriler dünyanın olmazsa olmaz bir parçasıdır” dedi. Gerçek şöyle devam etti: “Bir veri havuzu oluşturmalıyız. Bir askeri altyapı veri ambarlarını hayata geçirmeliyiz. Verileri depolayıp, bunları analiz etmeye başlayacağız”. Yapay zekadan da bahseden Alper Gerçek, çözülemeyen birçok konunun yapay zeka ile çözülmeye başlandığına vurgu yaptı. Son kararı komutanın vermesi üzerine bir sistem oluşturulacağından bahseden Gerçek, insansız deniz, kara ve hava araçlarının olacağını söyledi. İstihbarat amaçlı robotlar olacağını vurgulayan Gerçek, eklemeli üretim, siber dünya, ileri malzeme teknolojisi, bio teknolojiler, silah teknolojileri, elektro manyetik teknolojiler, enerji ve kuantum teknolojilerinden bahsettiği bir sunum yaptı.

SİLAH VE ATIŞ KONTROL SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRİLİYOR

Ardından NETAŞ adına Dr. Ömer Aydın bir sunum yaparak ürettikleri teknolojilerden ve üzerinde çalıştıkları konulardan bahsetti. Savunma Sanayi Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse de, yaptığı sunumda silah ve atış kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinden bahsetti. Alper Köse; ABD, Fransa ve Almanya’dan alınan savunma sistemlerinin Roketsan, Havelsan ve Aselsan tarafından geliştirildiğini vurguladı. Köse; “Gemi yardımcı unsurlarının yerlileştirme çalışmaları da sürüyor. Almanya, ABD, İngiltere, İsveç, Japonya’dan alınan sistemler Türk firmaları tarafından yerlileştiriliyor” dedi. Alper Köse elektronik harp sistemlerinin de yine Türk firmalar tarafından geliştirildiğine dikkat çekti.

Öğle yemeğine geçilmeden önce yapılan 2. Oturumda da Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu tarafından Bursa’da yaptıkları çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Hatipoğlu; BASDEC ve diğer küme ve URGE faaliyetleri ve proje yatırımları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Ardından STM Denizaltı Tasarım Müdürü Arif Alcar tarafından yeni denizaltı teknolojileri ve çalışmaları bir sunumla anlatıldı. Stratejiler ve milli projelerle ilgili bilgiler verildi.

SİBER GÜVENLİK, MİLLİ TEKNOLOJİ VE YERLİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Öğle yemeğinden sonra yapılan 3. Oturumda ise; Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Özden ve HAVELSAN’dan Siber Güvenlik Gurubu Yöneticisi Salih Talay tarafından Savunma Sanayi ihracatı, milli projeler, tedarik politikaları ve teknolojik gelişmeler konusunda sunumlar yapıldı. Özden, milli teknoloji ve yerlileştirme faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, Talay da milli siber savunma konusunda HAVELSAN olarak yaptıkları projeleri anlattı.

Günün son konuşmacıları ise MilSOFT Yazılım Teknolojileri Proje Koordinatörü Levent Mısırlıoğlu ve TÜBİTAK-SAGE’den Başuzman ve Araştırmacı Alper Sueri oldu. Her iki konuşmacı da kurumlarının teknoloji anlamında son yaptıkları yatırım ve çalışmalardan bahsettiler. Günün sonunda konferans toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

KATILIMCILARA VE DESTEKLEYENLERE PLAKET

Konferansa katılarak sunumlar yapan, katkı sağlayan konuşmacılara ve organizasyona sponsor olarak destek veren kuruluşlara IMC Organizasyon Koordinatörü Neşe Atıcı tarafından plaket takdim edildi. 5 senedir organizasyonu sürekli destekleyen ve organizasyonun tek medya partneri olan Virahaber’e de Neşe Atıcı tarafından teşekkür edilerek, plaket takdim edildi.

Vira Haber