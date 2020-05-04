Bayramda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Covid-19 önlemleri kapsamında uygulamaya koyulan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı’nda da devam edebileceğe işaret ederek, “Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim” dedi.

Türkiye’deki koronavirüs salgını vakalarının düşüşe geçtiğini ifade eden Sözcü Kalın, halkın uyarılara uyduğunu ve vaka sayısında düşüşe geçildiğini, tedbirlerin ramazan ayı ile bayramda da devam edeceğini vurguladı.

“BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMESİ İHTİMAL DAHİLİNDE”

“Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?” sorusuna Kalın, “İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu’nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır” dedi.

Vira Haber