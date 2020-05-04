Gemide Şok Ölüm

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde Gebze Eskihisar açıklarında demirli Panama bayraklı "Sed Trio" adlı kuru yük gemisinin ikinci kaptanlığını yapan Yüksel Yayla'dan (60) bir süre haber alamayan personel, Yayla'nın odasını kontrol etti.

Yayla'yı hareketsiz halde olduğunu fark eden personel, durumu gemideki ilk yardım ekibine bildirdi. Yayla'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi.

Yüksel Yayla'nın cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla gemiden alınarak, Gebze Asri Mezarlık morguna, oradan da ölüm sebebinin bulunması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

Vira Haber