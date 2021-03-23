Bazı İDO ve BUDO Seferleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi
İstanbul ve Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Vira Haber
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Etiketler : ido, budo, deniz otobüsü
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