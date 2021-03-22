Güllük Limanı'nın 45 Yılı 35.2 Milyon Lira
Muğla’da bulunan Güllük Liman Sahası'na yönelik özelleştirme kararı ihalesi yapıldıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Limanı işletme hakkı ise yıl süre ile 35.2 milyon TL’ye verildi.
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait olan liman, ihalesi yapıldıktan sonra onaylandı. Milas’ta bulunan Güllük Liman Sahası’nın ‘Güllük Yat Limanı’ adıyla işletilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.
45 YIL SÜRE İLE 35.2 MİLYON TL
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Güllük Liman Sahası’nın, 45 yıl süreyle ‘Güllük Yat Limanı’ olarak işletilmesiyle ilgili özelleştirme ihalesine en yükse teklifi ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi sundu. Böylece ilgili şirket ihaleyi 35 milyon 250 bin TL karşılığı aldı.
Vira Haber
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Etiketler : güllük limanı, muğla, özelleştirme
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