Bebek Oto Koltuğu Nasıl Takılır?

Kraft Baby’nin kaliteli ve işlevsel bebek oto koltuğu modelleri, siz ve bebeğiniz için ideal seçenekler sunar. Ancak en iyi performansı almak için oto koltuğu modellerinin araca doğru şekilde takılması gereklidir. Doğru şekilde takıldığında bebeğinizin güvende kalmasını, sizin de içinizin rahat etmesini sağlar.

Bebek Oto Koltuğu Takılırken İzlenecek Adımlar

Bebek oto koltuğunu aracınıza takmadan önce bebeğiniz için uygun bir model seçtiğinizden emin olmalısınız. Ürünü doğru bir şekilde araca yerleştirmeniz, bebeğinizin güvenliği için son derece önemlidir. Bunun için bazı adımları izlemeniz gerekir. İlk adım olarak bebek oto koltuğunu aracınızın arka koltuğuna yerleştirmelisiniz. Arka koltuk bebeğinizin hava yastıklarından uzak olmasını sağlar, bu nedenle bebeğiniz için araç içindeki en güvenli yerdir. İkinci adım olarak bebek koltuğunu aracınızın hareket yönüne doğru yerleştirmeniz gerekir, bebeğinizin yüzü aracın önüne bakacak şekilde olmalıdır.

Bir sonraki adımınız ise takmak için yerini belirlediğiniz koltuğun sabitlenmesidir. Bu noktada iki farklı yöntem izleyebilirsiniz. Eğer aracınız isofix uyumlu ise bebek oto koltuğunu isofix bağlantı noktalarına yerleştirerek isofix kollarını açmanız ve koltuğu bağlamanız gerekir. Eğer aracınız isofix uyumlu değil ise koltuğu aracın kemer bağlantı noktalarına sabitleyerek kemerleri sıkıca bağlamalısınız. Kemerlerin kilitleme mekanizmasını kontrol ederek doğru bir şekilde çalıştığını görmelisiniz. Yerleştirdiğiniz ürünün aracın koltuğuna sıkıca oturduğundan ve hareket etmediğinden emin olmanız gerekir.

Bebek Oto Koltuğu Kurulumu İçin Doğru ve Güvenli Yöntemler

Bebeğiniz için seçtiğiniz en uygun oto koltuğunu araca doğru bir şekilde yerleştirildikten sonra ayarlarının yapılması gerekir. Oto koltuğunun ayarlanabilir eğim özelliğinden yararlanarak koltuk doğru pozisyona getirilmeli ve yeterince eğimli olduğundan emin olunmalıdır. Bu ayar yapıldıktan sonra bebeğinizin boyutuna ve ağırlığına göre kemerleri ayarlamanız gerekir. Kemerlerin güvenliği sağlayacak şekilde sıkı, ama aynı zamanda bebeği rahat ettirecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Bebeğin omuzlarının kemerin hizasında olacak şekilde ayarlanması önemlidir. Tüm bu işlemleri uyguladıktan sonra kontrol etmeyi de unutmamalısınız. Koltuğun hareket etmediğinden, kemerlerin sıkı olduğundan emin olmalısınız. Bebek oto koltuğunu aracınıza takarken dikkatli olmak ve işlemleri doğru şekilde yapmak çok önemlidir. Her ihtiyaca uygun oto koltuğu modellerine sahip olan Kraft Baby oto koltuklarını, yukarıdaki basamakları izleyerek pratik bir şekilde aracınıza takabilirsiniz.