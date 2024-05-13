Seven Seas Voyager Qterminals Antalya Limanı’na Demirledi

206 metre uzunluğundaki 42 bin 363 bin grostonluk Seven Seas Voyager lüks yolcu gemisi, 698 yolcusu ve 455 tayfasıyla QTerminals Antalya Limanı’na demirledi. Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya’yı ziyaret eden turistler, alışveriş yaparak, yerel restoranları ve turistlik yerleri ziyaret ederek bölgesel ekonomiye ivme kazandırdı. Seven Seas Voyager kruvaziyer gemisinin bir sonraki rotası ise Santorini Limanı olacak.

Kruvaziyer turizminde dünyanın en iyi destinasyonlarından birini oluşturan Türkiye’nin kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle öne çıkan kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, önemli kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmiyle dikkat çeken QTerminals Antalya, bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıyor. Donanımlı ve yeni nesil kruvaziyer limanı olma özelliğiyle kruvaziyer gemilerinin konaklaması için ideal liman olan QTerminals Antalya, teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle dünyanın ilgisini çekiyor.

Bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olduğunu dile getiren QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Ülkemizin doğal ve kültürel turizm alanlarını tanıttığımız ve bölgesel ekonomiye katkı sağladığımız için mutluyuz. Turizm çeşitleri içerisinde önemli bir yerde bulunan kruvaziyer turizmi için kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanımız mevcut. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak kruvaziyer turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahibiz. Geleceğin turizm anlayışında kruvaziyer turizminin daha da öne çıkacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber