Bebek Sahili Boş Kaldı

Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kal çağrılarının ardından Pazar günü Bebek Sahili'nde yaşanan yoğun kalabalık tepki çekmişti.

BEBEK SAHİLİ BOMBOŞ

Bugün çekilen görüntülerde Bebek Sahilinin bomboş olduğu görüldü.

Sosyal medyada ise hava şartlarından dolayı mı yoksa uyarılardan dolayı mı sahilin boş kaldığını tartışılıyor.

Vira Haber