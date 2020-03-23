Bebek Sahili Boş Kaldı
Evde kal çağrısına rağmen hafta sonu Bebek Sahilinde yaşanan kalabalık eleştirilmişti. Bugün çekilen görüntülerde sahilin boş olduğu görüldü
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Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kal çağrılarının ardından Pazar günü Bebek Sahili'nde yaşanan yoğun kalabalık tepki çekmişti.
BEBEK SAHİLİ BOMBOŞ
Bugün çekilen görüntülerde Bebek Sahilinin bomboş olduğu görüldü.
Sosyal medyada ise hava şartlarından dolayı mı yoksa uyarılardan dolayı mı sahilin boş kaldığını tartışılıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Bebek
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