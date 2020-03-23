Turchıa Italıa İle Buluşuyor!

Sanmar Tersaneleri DELICAY VI römorkörünün Genova Grubu olan Rimorchiatori Riuniti’ye teslim edildiğini iftiharla duyurdu. Römorkör ‘’ITALIA’ olarak yeniden isimlendirildi. Daha evvel, 2014 yılında Sanmar Tersaneleri aynı gruba RAmparts 2400SX sınıfı ASD tipi bir römorkör teslim etmişti ve şuan Genova limanında hizmet vermekte olan bu römorkör de ‘’TURCHIA’’ olarak isimlendirilmişti.

Kanadalı saygın dizayn firması Robert Allan Ltd. tarafından TRAktör-Z 2500SX ismi ile dizayn edilen ITALIA azimut traktör tipi bir römorkördür. Ana boyutları 25 metreye 12 metre olmak suretiyle, 4200kw güç üreten 2 adet 3516C serisi CATERPILLAR ana makine seti ile kombine edilmiş olan bir çift sabit piçli US 255 model Kongsberg (eski Rolls-Royce) pervane ile 70 ton çekme gücüne ulaşabilmektedir. ‘’ITALIA’’ hem Riuniti’nin operasyonel gereksinimleri karşılayacak hem de İtalyan bayrak kurallarına sağlayacak şekilde uyarlandı.

‘’İnanıyoruz ki, bu anlaşma uzun yıllara dayanan başarılı ortaklığımızı daha da güçlendirecektir.’’ diyen Sanmar Tersaneleri Ticari Direktörü Rüçhan Çıvgın, ‘’Traktör tipi römorkörlerimiz manevra kabiliyeti konusunda öylesine üst düzey performansa sahipler ki sadece müşterilerimiz değil, operasyondaki mürettebatımızda bundan fazlasıyla memnun’’ sözleriyle de traktör tipi römorkörlerin manevra konforuna dikkat çekti.

Filomuzun armada gemisi olacağına inandığımız bu römorköre bu ismi vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz’’ diyen Rimorchiatori Riuniti firması Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Dellepiane sözlerine ‘’Sanmar Tersaneleri tarafından bizim için inşa edilen bu römorkör grubumuzun, ASD tipi römorkörlerin marketi henüz domine etmediği 90lı yıllarda olduğu gibi, tekrardan traktör tipi römorkörlere dönüşünün en önemli işareti olmuştur’’ şeklinde devam etti. ‘’ITALIA’’ İtalya’nın Genova limanında römorkörcülük hizmeti verecektir.

Vira Haber