BEDEMED’den Geleneksel İftar Yemeği
Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED), Beykoz Kavacık’taki Doğal Dükkan’da 13 Mart 2025 Çarşamba akşamı mezunları ve sektör temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
A+A-
Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED), Beykoz Kavacık’taki Doğal Dükkan’da düzenlediği iftara; Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Naiboğlu, Taylan Kalkavan, Dr. Özkan Poyraz, Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, BEDEMED Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri başta olmak üzere denizcilik sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.
Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde üyeler birbirleri ile sohbet etme imkanı buldular.
Bu haber toplam 11 defa okunmuştur
Etiketler : BEDEMED, Beykoz, İMEAK DTO, Tamer Kıran, iftar, Kavacık, Doğal Dükkan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.