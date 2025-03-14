İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. BEDEMED’den Geleneksel İftar Yemeği
BEDEMED’den Geleneksel İftar Yemeği

BEDEMED’den Geleneksel İftar Yemeği

Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED), Beykoz Kavacık’taki Doğal Dükkan’da 13 Mart 2025 Çarşamba akşamı mezunları ve sektör temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

A+A-

Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED), Beykoz Kavacık’taki Doğal Dükkan’da düzenlediği iftara; Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Naiboğlu, Taylan Kalkavan, Dr. Özkan Poyraz, Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, BEDEMED Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri başta olmak üzere denizcilik sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde üyeler birbirleri ile sohbet etme imkanı buldular.

img-20250313-wa0034.jpg

img-20250313-wa0035.jpg

www.virahaber.com

Bu haber toplam 11 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.