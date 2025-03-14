BEDEMED’den Geleneksel İftar Yemeği

Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED), Beykoz Kavacık’taki Doğal Dükkan’da düzenlediği iftara; Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Naiboğlu, Taylan Kalkavan, Dr. Özkan Poyraz, Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, BEDEMED Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri başta olmak üzere denizcilik sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde üyeler birbirleri ile sohbet etme imkanı buldular.

www.virahaber.com