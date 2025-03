Yalova'da İDO'ya Ait Feribot Kaza Yaptı

Çarpmanın etkisiyle feribotun içinde ayakta olan çok sayıda yolcu yere düştü. Olayda her hangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot saat 15.00'te Yalova iskelesine yanaşacakken kontrolden çıkıp iskelenin köşesindeki kontrol memurlarının odasının bulunduğu kulübenin betonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşanan sarsıntıda aşağıya inmek için feribotun içinde ayakta bekleyen çok sayıda yolcu yere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri görüldü.



Vira Haber