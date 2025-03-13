İstanbul Boğazı’ndaki Yat Yarışları Takviminde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün (TAYK) 19 Mayıs’ta düzenlemeyi planladığı Gençlik ve Spor Bayramı Borusan Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu’ndan (TYF) gelen yazı doğrultusunda takvimden çıkarıldı. TYF, aynı tarihe Cumhurbaşkanlığı 19 Mayıs Kurtuluş Kupası yarışını yerleştirerek TAYK’tan etkinlik tarihini değiştirmesini talep etti.

TYF Başkanı Özlem Akdurak imzalı yazıda, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı’ndan alınan 5 Mart 2025 tarihli resmi yazı doğrultusunda, 19 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Boğazı’nda resmi protokolün katılımı ile Cumhurbaşkanlığı 19 Mayıs Kurtuluş Kupası adıyla bir günlük coğrafi yat yarışı gerçekleştirilecektir. Yarışa adını veren makamın önemi doğrultusunda, kulübünüz tarafından aynı tarihte planlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Boğaz Yarışı’nın, Türkiye Yelken Federasyonu’nun yarış takvimi de dikkate alınarak farklı bir tarihe ertelenmesi hususunda gereğini rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Bu değişiklik, 2025 yılı yarış takvimi çerçevesinde İzmir’de düzenlenen TYF Yat Sınıf Komitesi toplantısında ele alınmıştı. Başlangıçta İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı kapsamındaki Kurtuluş Kupası’nın 14 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nda start alması ve 19 Mayıs’ta Samsun’da yapılacak ödül töreniyle sona ermesi planlanmıştı. Ancak yeterli talep görmeyen Samsun rotasından vazgeçilerek yarışın tek gün olarak 19 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nda yapılmasına karar verildi.

TYF’nin yazısıyla birlikte TAYK, Borusan sponsorluğunda gerçekleştirilmesi planlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası’nı takvimden çıkarmak zorunda kaldı. TAYK yönetimi, bu yarışı 30 Ağustos Zafer Kupası ile birleştirerek İstanbul Boğazı’na taşıma alternatifini değerlendiriyor.

Vira Haber