Özata Denizcilik, 3 Milyon Dolarlık Gemi Tamir ve Bakım Sözleşmesi İmzaladı

Sözleşmenin, şirketin 2025 yılı iş hacmi ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket tarafından 12 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, sözleşmenin toplam tutarının yaklaşık 109.817.700 TL olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Mart 2025 tarihli döviz satış kuru baz alınarak hesaplandığı belirtildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz, 12.03.2025 tarihinde yurt dışında mukim iki firmayla 3.000.000 dolar tutarında iki gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.”

Vira Haber