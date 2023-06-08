BEE'O APICARE Propolisli Çocuk Güneş Kremi

Çocuk güneş kremi, çocukların hassas ciltlerini güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için kullanılan koruyucu bir üründür. Çocuk güneş kremleri, yüksek koruma faktörleriyle UVB ve UVA ışınlarına karşı etkili koruma sağlar.

Çocuk Güneş Kremi Kullanmak Neden Önemlidir?

Çocukların ciltleri yetişkinlere göre daha ince ve hassas olduğundan, doğru güneş koruması sağlamak özellikle önemlidir. Bebeklerin ve çocukların ciltleri son derece hassas ve narin olduğundan, çocuk güneş kremi seçimi büyük önem taşır. BEE’O Çocuk Güneş Kremi , içeriğindeki patentli saf Anadolu propolisi ve non-nano mineral çinko ile +50 SPF özelliğine sahip, tamamen doğal içerikli bir çocuk güneş kremidir.

En İyi Bebek Güneş Kremi Nasıl Seçilir?

Bebek güneş kremleri, bebeklerin ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden koruyan özel formüllere sahiptir. En iyi bebek güneş kremi seçerken, yüksek koruma faktörü (SPF), geniş spektrumlu koruma (UVB ve UVA), suya dayanıklılık ve hipoalerjenik özelliklere dikkat etmek önemlidir. Aynı zamanda, bebek güneş kremlerinin dermatolojik olarak test edildiğinden ve ciltle uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Bebek ve çocukların cildini güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak için tamamen doğal bileşenlerden elde edilmiş, non-nano mineral çinko gibi mineral filtre özelliğine sahip, kimyasal filtre içermeyen güneş kremi tercih etmek de önemlidir.

Neden Temiz İçerikli Bebek Güneş Kremi Tercih Edilmelidir?

Temiz içerikli bebek güneş kremi, bebeklerin hassas ciltleri için doğal ve sağlıklı bileşenler içeren ürünlerdir. Bebeklerin ciltleri, zararlı kimyasal maddelere karşı daha duyarlı olabilir. Temiz içerikli bebek güneş kremleri, parabenler, sülfatlar, yapay renklendiriciler ve parfümler gibi zararlı bileşenler içermez. Bunun yerine, organik ve doğal içeriklerle formüle edilirler. Bu ürünleri tercih etmek, bebeklerin cilt sağlığını korumaya yardımcı olur ve potansiyel tahriş riskini azaltır. Çocukların hassas cildine özel olarak formülize edilmiş BEE’O Çocuk Güneş Kremi güvenle tercih edebileceğiniz temiz ve doğal içerikli bir ürün olup tam güneş koruması sağlar.

BEE’O Çocuk Güneş Kremi Güneşten Nasıl Korur?

İçeriğindeki saf Anadolu propolisi® ve non-nano mineral çinko sayesinde çocuğunuzun cildini, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden doğal olarak korur. 50+ SPF özellik taşıyan BEE’O Çocuk Güneş Kremi, çocuğunuzun cildini güneş yanıklarından korurken aynı zamanda içeriğindeki B5 vitamini ve shea yağı ile güneşin cildi kurutucu etkisine karşı yoğun nem sağlar.

BEE’O Çocuk Güneş Kreminin Özellikleri

BEE’O Çocuk Güneş Kremi , tamamen doğal içeriğe sahiptir ve kimyasal koruyucu filtre, paraben, boya, GDO içermez.

İçeriğindeki saf Anadolu popolisi ile güneşten gelen zararlı UVA ve UBV ışınlarına bağlı oluşabilecek cilt hasarını engellemeye yardımcı olurken, içeriğindeki B5 ve E vitaminleri ve shea yağı güneşin kurutucu etkisine karşı cildinize yüksek nem sağlar. İçeriğindeki aloe vera özü ile kurumuş ve gerilmiş cildinizi ferahlatır.

Hipoalerjenik ve hassas ciltlerin kullanımına uygun BEE’O Çocuk Güneş Kremi hem annelerin hem de denizlerin dostu, nasıl mı?

Tamamen doğal içeriğe sahip BEE’O Çocuk Güneş Kreminin içeriğinde kimyasal filtre bulunmaz!

Kimyasal maddeler içeren güneş kremlerinin kullanımı sebebiyle her yıl denizlerimiz, 6-14 bin ton kimyasal madde ile kirlendiğini biliyor muydunuz?

NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi), nano olmayan çinko oksit gibi mineral içeren doğal içerikli koruyucu güneş kremlerinin deniz altı yaşama verilen zararı azalttığını belirtiyor.

FDA ise güneş kremleri için non-nano çinko oksiti güvenli kabul ediyor!

Sürdürülebilir bir dünya için ve çevreye duyarlı BEE’O Çocuk Güneş Kremi, çocuklarınızı güneşten korurken aynı zamanda denizlerimizi de kirlilikten koruyor!

BEE’O Çocuk Güneş Kremini Nasıl Kullanmalıyız?

BEE’O Çocuk Güneş Kremi, güneşe çıkmadan önce uygulanmalı ve deniz ve havuz sonrası tekrarlanmalıdır. Güneşe yoğun olarak maruz kalınacağı durumlarda BEE’O Çocuk Güneş Kreminin, saat başı uygulanması önerilmektedir.

BEE’O Çocuk Güneş Kremini Nereden Alabilirim?

BEE’O Çocuk Güneş Kremi hakkında detaylı bilgi edinmek ve hemen sipariş vermek için tıklayınız.

Propolis Cildimizi Güneşten Nasıl Koruyor?

BEE'O'nun özel Anadolu propolisi, cildin beslenmesine ve korunmasına yardımcı olan KAFE (Kafeik Asit Fenetil Ester) gibi değerli fenolik ve flavonoid bileşenleri içerir. Bu bileşenler sayesinde, cilde detoks etkisi sağlamaya yardımcı olur, ölü hücreleri ve toksinleri ciltten uzaklaştırarak güneşin zararlı UV ışınlarına bağlı cilt yaşlanması, lekelenme ve kırışıklık oluşumunu engellemeye ve cilt tonunu düzenlemeye yardımcı olur.

Non-nano mineral çinko cildimizi güneşten nasıl koruyor?

Non-nano mineral çinko, güneş koruyucu ürünlerde kullanılan bir mineral filtredir. Çinko partikülleri, cilt yüzeyine uygulandığında güneş ışınlarını yansıtarak ve dağıtarak cildin UV ışınlarının cilde ulaşmasını engeller. Bu şekilde, cildi güneşin zararlı etkilerinden korur. Non-nano formülasyonu sayesinde, çinko partiküllerinin cilt tarafından emilme riskini azaltır. Ayrıca, BEE'O Yüz Güneş Kremi gibi non-nano mineral çinko içeren ürünler, güneş kreminin makyaj bazı olarak kullanılmasına da olanak tanır. Bu ürünler aynı zamanda kimyasal kirliliğe karşı da çevre dostudur ve denizlerin korunmasına katkı sağlar. %100 doğal içerikleriyle denizleri kirletmezler.

BEE’O Çocuk Güneş Kreminin Fiyatı