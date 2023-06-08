Dolar ve euro güne rekor tazeleyerek başladı

Doların TL karşısındaki seçim sonrası yükselişi yüzde 17'yi buldu. Öte yandan son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın ise saat 09.00 itibarıyla 1460,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalarda seçimlerin ardından başlayan yükseliş bugüne de taşındı. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40 seviyelerinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce 19,96 seviyelerinden seyreden dolar, bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasından beri yüzde 17,2'lik bir yükseliş yaşamış oldu.

Güne 25,50 seviyelerinin üzerine çıkarak başlayan euro/TL de rekorunu tazeledi. Öte yandan gram altın da saat 09.00 itibarıyla 1460,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ettiğini ve bu durumun ayrı bir onura sahip olmasını sağladığını dile getirdi. Bakan Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye oluşturmak için yol gösterici ilkelerinin şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, "Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" dedi.

Vira Haber