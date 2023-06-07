Kruvaziyer "Resilient Lady" İle Bodrum'a 1355 Turist Geldi
Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.
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Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Kruvaziyer, Bodrum, Rasilient Lady
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