“Önüm Arkam Deniz Sağım Solum Gemi” Yarışmasının Kazanları

Şehir Hatları A.Ş. Kadıköy Vapur İskelesi’nde 3 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen törene, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Bülent ALNIAÇIK, Genel Sekreteri Faruk SARI, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A. Furkan GEMİKÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi İlham ÇELEBİ, Türk yarışmaya sponsor olan firma Türk Model Maket Projelendirme Müdürü Taner SELVİ ve dereceye giren öğrencilerle aileleri katılım sağladı.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklara denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla ilk olarak 1998 yılında daha sonra 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak İstanbul genelindeki ilkokullar arasında «Çocuk ve Gemi» konulu resim yarışması düzenliyor.

Katılımın artarak yoğun ilginin oluşması ve beraberinde diğer illerden de katılım taleplerinin gelmesi nedeniyle, TMMOB GMO, 2018 yılında ilk olarak “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasını Ulusal boyuta taşıyarak Türkiye genelinde düzenledi. Bu sene yarışma online olarak düzenlendi ve konusu “Önüm Arkam Deniz Sağım Solum Gemi” olarak belirlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından ödül alanlar oldu

Eserler, 24 Nisan 2023 tarihinde TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Faruk SARI, Yönetim Kurulu Üyesi İlham ÇELEBİ, Resim Öğretmeni Nurten ERDOĞAN, Ressam Şükriye GÖÇER ve RESSAM İbrahim AŞIK gibi değerli isimlerden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen her iki kategoride dereceye giren ve sergilenmeye değer toplam 44 öğrencinin eseri 3-4-5-6 Haziran 2023 tarihlerinde Kadıköy Şehir Hatları A.Ş. Vapur İskelesi’nde sergilenecek.

Öğrenciler, 3 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. Törende ödülleri sunan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlham ÇELEBİ, resimler arasında bir seçim yapmanın çok zor olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Resimleri bu alanda kırk yıllık deneyimi olan hocalarımızla seçtik. Faruk Bey de ben de gerçekten çok zorlandık. İnanılmaz güzel resimler vardı, insanın ufku açılıyor. Denizler dünyada sınırları olmayan, özgürlüğün yegâne coğrafi varlığıdır. Denizci millet olmamız lazım ki, denizci bir ülke olalım. Bu amaçla emek harcayıp resim yapan güzel, mahir yeteneklere çok teşekkür ediyoruz.”

Dereceye giren eserler için tıklayınız

Seçilen 44 eser listesi için tıklayınız

16. "Önüm Arkam Deniz Sağım Solum Gemi” Konulu Resim Yarışması

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni:

Ödül Töreni: 03 Haziran 2023 Cumartesi, saat 12:00

Sergi Tarihler: 03/04/05/06 Haziran 2023

Sergi ve Ödül Töreni Adresi: Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesi- Kadıköy

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