TPAO'nun Günlük Petrol Üretimi 70 Bin Varili Aştı

TPAO'nun, Twitter hesabından yapılan paylaşımda günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.

Vira Haber