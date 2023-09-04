Begüm Yacht Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Avrupa’da da büyük ses getiren Mercedes Benz Motor Yacht'ın Türkiye distribütörlüğünü Begüm Yacht’nin alması sonrasında şirketin kurucusu ve sahibi Begüm Doğulu; çok mutlu olduğunu belirtti ve sadece kendi şirketi için değil, Türkiye için de gururlu olduklarını vurguladı.

Mercedes Benz bir süredir denizcilik sektörüne yönelik yat üretim çalışmalarını sürdürüyordu. Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in ürettiği 14 metrelik lüks yat sonunda görücüye çıkmıştı. Deutsche Welle’nin haberine göre şirket, otomobil tasarımından esinlenerek ürettiği 14 metrelik yatı denize indirdi. Mercedes-Benz’in Cabrio S model otomobilinin tasarımından yola çıkılarak üretilen teknenin yapımı için İngiliz Silver Arrow Marines şirketi ile ortak çalışıldı.

1.7 MİLYON DOLARLIK TEKNEDEN İLK BAŞTA 10 ADET ÜRETİLECEK

Teknenin seri üretime geçmesi ve ilk 10 adet üretilmesi ve ülke başına sadece bir adet satılması planlanıyor. Teknenin fiyatının ise 1,7 milyon dolar (5,3 milyon TL) olması bekleniyor. Saatte 62 km (30 knot) hıza kadar çıkabilen teknenin iç tasarımında nubuk deri, okaliptüs ağacından yapılmış paneller ve güneş ışığında renk değiştiren cam kullanıldı.

DOĞULU: “DÜNYA ÇAPINDA BİR ŞİRKET OLDUK”

Satış ofisini dünyanın en üst segment markalarının bulunduğu Bodrum Yalıkavak Marina’nın içinde açacaklarını ifade eden Begüm Yacht’ın sahibi Begüm Doğulu ise, örnek tekneyi denizde sergileyeceklerini belirtti. Mercedes Benz Motor Yacht’ın distribütörlüğünü almanın sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da ciddi ses getirdiğini, bundan dolayı gururlu olduklarını söyleyen Begüm Doğulu, Begüm Yacht’ın bu hamleyle birlikte daha da büyüdüğüne dikkat çekti. Dünya çapında bir şirket olduklarını ifade eden Doğulu, hizmetlerini daha da geliştirerek ülkeye hizmet edeceklerine dikkat çekti.

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