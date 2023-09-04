Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı’ndan Derece

Sadece kadınların yarıştığı Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası’nda IRC1 kategorisinde üçüncülük derecesi Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı’nın oldu.

2016 yılından beri yelken yarışlarında sayısız kupa ve derece sahibi olan Nissan Sailing Team, hem İstanbul hem de güney denizlerindeki güçlü varlığını göstermeyi sürdürüyor.

Bu yıl 2-3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası’nda yarışan Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı, iki günlük yarışın ilk gününde gerçekleşen üç şamandıra yarışı sonrası birinciliği kazandı. İkinci gün gerçekleşen zorlu mücadele sonrası ise Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı, IRC1 kategorisinde üçüncülük derecesini elde ederek podyumdaki yerini aldı.

Nissan Sailing Team’in podyuma çıktığı yarış, kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırmayı, takım olmayı ve mücadele yeteneğine katkı sağlamayı hedefliyor. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası’nın bu yılki sosyal sorumluluk sloganı "İyiliğe Yelken Açıyoruz" oldu. Her yıl kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen yarış kapsamında, bu sene katılımcı takımlar aracılığıyla, deprem bölgesindeki kadınlara yönelik çalışmalar yapan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) katkı sağlanacak.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğinde gerçekleştirilen yarışta Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı, 9 kadının yarıştığı Nissan teknesinde geçen kıran kırana mücadele ile sert hava koşullarına rağmen Nissan Türkiye’nin denizlerdeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Zorlu mücadelede Nissan Türkiye için dümen tutan Esra Tekkaya yarışla ilgili şunları dile getirdi: “Türkiye’de yelken sporuna kadın sporcuların katılımını arttırmayı hedefleyen, doğru projelerde yer almaya özen gösteriyoruz. Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası yarışı bu bağlamda bizim için oldukça değerli bir mücadele. Dümeninde olduğum Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı’mızla, beklenen yüksek hava koşullarına, IRC 1 sınıfındaki değerli rakiplerimize ve takımımızın yüksek kabiliyetlerine uygun bir taktik geliştirerek mücadele ettik. Takım olmanın, farklı vektörlerle üretilen tek bir doğru hareketin ve birlikteliğin gücünü bir kez daha deneyimledik. Tüm ekibinizin tam bir kenetlenme içinde yarıştığı bu kupada üçüncülük ödülünü kazanarak tamamladık. Nissan Türkiye’nin güçlü vizyonu, yelken sporuna yaptığı büyük katkıları ile yepyeni mücadelelerde yer almaya ve çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.”

Nissan Türkiye Kadın Yelken Takımı ve yarışa katılan tüm kadın yelken takımları bu yıla özel olarak Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 26 Ekim 2023'te düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası'na da yarışma şansı elde edecek.

Vira Haber