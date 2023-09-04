Kuşadası Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi görevlendirildi.
Durdurulan bottaki 25 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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