BEGÜM YACHTING, En İyi Süperyat Acentesi seçildi

ACREW'in 15.000'den fazla kaptan ve mürettebatın oy kullandığı organizasyonda Begüm Yachting, En İyi Süperyat Acentesi ödülünü aldı.

En İyi Süperpat Acentesi Ödülleri, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve bölgelerden kıyı desteği konusundaki kesintisiz ve verimli çabaları takdir ediyor ve onurlandırıyor. Süperyat Acentesi, ülkesi veya bölgesi hakkında kapsamlı bir yerel ve yasal bilgiye sahiptir ve talepleri yerine getirme ve sorunları ele alma yetkinliği ile birleştiğinde, kusursuz bir hizmet verdiğini kanıtlamış olur.

Değerlendirilen Kriterler: Tam kapsamlı müşteri hizmeti, eksiksiz ve doğru bilgi, esneklik ve, iletişime geçilebilirlik, dürüstlük ve şeffaflık, dünya çapında kapsama, çok yönlü güvenlik, verimli yanıt ve geri dönüş, üçüncü şahıs sorumluluk koruması.