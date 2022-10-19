Siber Kahramanlar, STM CTF’te Kozlarını Paylaştı!

Türk savunma sanayinde ve “Siber Vatan”da yenilikçi ve milli çözümler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., siber güvenlik alanında geleneksel hale getirdiği “Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)” etkinliğinin bu yıl 8’ncisini düzenledi.

Beyaz şapkalı hacker’lerin kıyasıya mücadele ettiği STM CTF finali, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde Tarihi Hamam binasında gerçekleştirildi. CTF’in moderatörlüğünü Selim Yeğin üstlenirken, açılış törenine Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM Yönetim Kurulu Üyesi ve YTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Kaya ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül ve ilgili davetliler katıldı.

Güleryüz: Gençlerimizi ‘Siber Vatan’ mücadelesinin içine çekiyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, bir mücadele alanı olarak genişleyen siber uzayda, STM’nin Türkiye için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Gelinen noktada siber güvenlik alanında kritik bir kapasite geliştirdiklerini kaydeden Güleryüz, “O günden bu yana farkındalık yaratmak ve nitelikli uzman yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz CTF yarışması, ülkemizde bu alanda ilkleri barındıran bir etkinlik oldu. Türkiye’nin en uzun soluklu ‘bayrağı yakala’ yarışması olan STM CTF ile, gençlerimizin bu konuya ilgilerine bir zemin oluşturmakla kalmadık, gençlerimizi savunma sanayiimize ve ‘Siber Vatan’daki mücadelenin içine de çektik” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: CTF’e ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da, siber güvenlik alanında yapılan çalışmaları çok önemli bulduklarını söyledi. STM tarafından düzenlenen CTF’e ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, “Sadece derslere girerek üniversiteli olunmaz, üniversite bu tip etkinliklerdir. Üniversitede iyi eğitimler veriliyor. Tabii bu yeterli değil. Girişimci olun. Burada yarışan 50 siber güvenli takımını ben 50 kuluçka merkezi olarak görüyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şeyler var” dedi.

Bahadır: Ülkemizin veri kaynaklarını sizler savunacaksınız

SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül ise yarışmacılara seslenerek, “STM CTF ve benzeri alanlarda elde edeceğiniz tecrübelerle, ülkemizin sahip olduğu veri kaynaklarının savunmasında önemli bir rol oynayacaksınız. STM CTF bu noktada sizlere önemli kazanımlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

YTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Kaya da, “Siber güvenlikte tehditler insani boyutta artık. İnsanların siber farkındalıklarının artırılması gerekiyor. CTF’in gerek insan kaynağı sağlama gerekse farkındalık yaratma açısından önemli buluyoruz” dedi.

Tarihi Hamam’da Kıyasıya Yarış

156 takım ve 613 yarışmacının mücadelesine sahne olan ön elemenin ardından, 200 yarışmacı ve 50 takım CTF finalinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde Tarihi Hamam’da yüz yüze geldi.

Yarışma alanın altyapı hazırlığı 24 saatte tamamlandı, 12 km kablo çekildi ve 400 m2 led ekran hazırlandı. CTF’e 20 üniversiteden 41 öğrenci katıldı. 25 sorunun sorulduğu etkinlikte, 2 bin 847 cevap toplandı ve 390 doğru yanıt geldi. STM CTF’te yarışmacılar; siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için; kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda soruları çözmeye çalıştı.

Siber dünyanın gizli kahramanları ödüllerine kavuştu

Uzun saatler süren zorlu yarışmada dereceye giren takımlar belli oldu. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreni ile siber dünyanın gizli kahramanları ödüllerine kavuştu. Yarışmada birinci olan takım “Hep Öyleydi” 75 bin TL, ikinci olan takım “Shell Wizards” 60 bin TL, üçüncü olan takım “λ” ise 45 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

CTF 22’de, 4,5 ve 6. olan takımlara mekanik klavye, 7,8,9 ve 10. olan takıma ise bluetooth hoparlör verildi. Ayrıca yarışma süresince gerçekleştirilecek Mini Bilgi Yarışması’na katılım sağlayıp soruları doğru yanıtlayanlar arasından yapılacak çekilişle, Oculus Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü hediye edildi.

CTF’de başarı gösteren gençlere staj veya iş imkanı

Öte yandan CTF’e katılarak derece başarısı gösteren yarışmacılar, STM’de staj veya kariyer imkanı yakalıyor. STM'nin, siber güvenlik ve bilişim alanında farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla, her yıl siber farkındalık ayı olan Ekim’de düzenlediği etkinlik, bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı haline geliyor.