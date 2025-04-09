Begüm Yachting, Lady Luna'yı Törenle Suya İndirdi

Doğu Akdeniz'deki charter pazarına yeni katılacak olan Lady Luna, beş misafir kamarası, güneş güvertesinde jakuzi, Türk hamamı, açık hava sineması ve Italstyle tarafından tasarlanmış zarif İtalyan iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yaz lüks, konforlu ve donanımlı bir yat arayanlar için önemli bir seçenek sunan Lady Luna, bölge pazarında fark yaratmaya hazırlanıyor.

Begüm Doğulu: "Lady Luna ile Bir Hayalimi Gerçekleştirdim"

Tören öncesinde konuşma yapan Begüm Şirketler Grubu CEO’su Begüm Doğulu, projeye duyduğu gururu dile getirerek, denizciliğin yalnızca ticari değil aynı zamanda milli bir mesele olduğunu vurguladı. Doğulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Birçoğunuz hiçbir zaman, başarılarımı kutladığım günlerde beni yalnız bırakmadınız. Dostluğunuz ve varlığınız bize güç veriyor. Bugün de bir hayalimi gerçekleştirmeyi Allah nasip etti. Ticari olarak inşa ettiğimiz Lady Luna, RINA Charter Class sertifikasına sahip ve tamamen çarter hizmetine yönelik olarak tasarlandı. Hedefimiz, Türk bayraklı yatların Türk sularında çoğalması ve bu teknelerle yabancı misafirlere hizmet verilmesi. Bu teknede Türk mürettebatın istihdam edilmesi bizim için ayrı bir gurur. İmkanlarım doğrultusunda inşa ettiğim bu teknenin, sektörde ilham verici bir örnek olmasını diliyorum”

Konuşmasının sonunda ise Ersin Çakar ve ekibine çıkardıkları bu mükemmel eser için teşekkür ederek, “Muallim Naci’nin de dediği gibi, ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir’ Bugün bu soğuk ve yağmurlu havaya rağmen bizimle birlikte olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ederim” dedi.

“18 Aylık Emeğin Karşılığını Suya İndirerek Aldık”

Teknenin inşaatını yapan ve Martı Tersanesinin sahibi Ersin Çakar da projenin perde arkasına dair Vira Haber’e önemli bilgiler paylaştı. Baba mesleği olan tekne üretimini sürdüren Çakar, 1976’dan bu yana İstanbul’daki Nuh Sanayi Sitesi'nde Martı Tekne olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti.

“Ayvansaray'da küçük projelerle başladık. Bugün geldiğimiz noktada, yerimiz çok büyük olmasa da elimizdeki imkânlarla bu boyutta tekneler üretebiliyoruz” diyen Çakar, Lady Luna’nın maun ağacından lamine olarak üretildiğini ve dış yüzeyinin polyester elyafla kaplandığını belirtti.

Tekneye dair teknik bilgiler de paylaşan Çakar, “Lady Luna, 30 metre 70 santimetre uzunluğunda. İç tasarımı Turgay Akgenç ve Ira ekibi tarafından projelendirildi. 5 kamaralı yapısıyla 15-18 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede” dedi.

Projeye büyük emek verdiklerini ifade eden usta, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yaklaşık 18 ay süren bu projenin suya inmesi, ekip olarak bizim için büyük mutluluk. Lady Luna bizim için sadece bir tekne değil, bir emeğin, bir yolculuğun ürünü. Begüm Hanım’a böyle bir projede yer alma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber