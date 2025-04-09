M/V Astoria Grande, QTerminals Antalya Limanı’na Demir Attı

193 metre boyundaki Palau bandıralı gemi, 750 yolcusu ve 430 mürettebatıyla 5 Nisan 2025 tarihinde, sabah erken saatlerde Marmaris’ten Antalya’ya ulaştı. Gemiyle gelen yolcular, Antalya’nın çeşitli turistik noktalarını ziyaret ederek yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu; bu sayede bölge ekonomisine de katkı sağladılar. Gemi aynı günün akşamı da Alanya’ya gitmek üzere limandan ayrıldı.

İzmir ile Mersin arasında uzanan yaklaşık 700 deniz millik kıyı şeridinde, yolcu ve yük operasyonlarında lider konumda bulunan QTerminals Antalya, sunduğu güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin dünya ticareti ve turizmine açılan önemli kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Kruvaziyer turizminin yükselen yıldızı olan liman, teknolojik altyapısı ve operasyonel gücüyle sektörde fark yaratıyor.

Vira Haber