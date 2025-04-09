Türkiye’nin İlk Kruvaziyer Eğitim Kitabı Yayınlandı

Yaklaşık beş yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, Türkiye’nin ilk kruvaziyer eğitim kitabı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Kitap, sektöre dair güncel verilerin yanı sıra turizmin doğuşundan bugüne kadarki kruvaziyer tarihini, küresel endüstri yapısını, operasyonel süreçleri, liman yönetimi, destinasyon planlaması, gemi içi hizmetler ve sektörün geleceğine dair konuları kapsamlı şekilde ele alıyor.

Kruvaziyer endüstrisine dair tarihsel bir perspektifle yola çıkan kitap, denizlerdeki ilk yolculuklardan günümüzün lüks kruvaziyer tatillerine kadar sektörü detaylı bir şekilde inceliyor. RMS Titanic gibi ikonik gemilerden modern mega gemilere kadar birçok önemli gemi tipinin sektör üzerindeki etkileri, teknolojik gelişmeler ve lüks yaşam olanakları ile birlikte değerlendiriliyor. Kitap, yalnızca bir tarih anlatısı sunmakla kalmıyor; kruvaziyer şirketlerinin iş modelleri, operasyonel yapıları, pazarlama stratejileri ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamaları gibi sektörel analizleri de kapsıyor. Aynı zamanda kruvaziyer turizminin ekonomik etkileri, yerel ekonomilere katkıları, istihdam yaratma potansiyeli ve çevresel etkileri gibi başlıklar da detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Eğitim ve Kariyer İçin Rehber Niteliğinde

Türkiye’de bu alanda hazırlanan ilk eğitim kitabı olma özelliğini taşıyan “Kruvaziyer Endüstrisi”, yalnızca meraklı okuyucular için değil, sektörde kariyer hedefleyen gençler ve öğrenciler için de önemli bir kaynak. Ahmet Yazıcı, kitabın yayımlanmasıyla birlikte Türkiye’de kruvaziyer turizmine yönelik nitelikli insan kaynağını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda üniversitelerde 3 yıllık kruvaziyer odaklı MYO bölümleri açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Yazıcı, kitabın sektöre yön verecek projelerin de başlangıcı olduğunu belirterek, “Asıl amacımız kruvaziyer turizmine yönelik kalifiye personel sayısını artırmak. Özellikle üniversitelerde yeni bölümler açılması için girişimlerimiz sürüyor. Artan sektörel talepleri bu şekilde karşılayabileceğimize inanıyorum” dedi.

Vira Haber