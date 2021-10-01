Behcet C isimli gemi, İtalya’da kontrolden çıkarak sürüklendi

İstanbul merkezli Canbaz Denizcilik'e ait BEHCET C isimli gemi, İtalya'nın Venedik kentindeki Canale dei Petroli Kanalı’nda Marghera şehrine doğru seyrederken elektrik kesintisi nedeniyle kontrolden çıktı.

2009 yılında inşa edilen gemi, kanal boyunca bulunan yapılara doğru sürüklendi. Gemi mürettebatı, kılavuz kaptan ve römorkörlerin hızlı müdahalesi sayesinde geminin karaya oturmasının kıl payı önüne geçildiği bildirildi.

Geminin her iki demiri de attığı, römorkörlerin olay esnasında yüklü olan gemiyi kanal kenarında bulunan yapılara çarpmaktan ve karaya oturmaktan uzaklaştırmak için tam yol çalıştığı kaydedildi. Gemi, yoğun çabalar sonucunda kanalda stabilize edildi.

159.6 metre uzunluğunda, 23.8 metre genişliğindeki Panama bayraklı geminin makinesinin yeniden çalıştırıldığı ve kazadan yaklaşık birkaç saat sonra Marghera'ya yanaştığı açıklandı.

Vira Haber