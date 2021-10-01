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Karadenizli balıkçılar Sinop limanına sığındı

Karadenizli balıkçılar Sinop limanına sığındı

Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda balıkçı, tekneleriyle Sinop Limanı'na sığınarak av mesaisine ara verdi.

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Türkiye'nin farklı illerinden avlanmak için Sinop açıklarına ağ atan balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneleriyle Sinop Limanı’na yaklaştı.

Balıkçı teknelerinin hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar denize açılması bekleniyor.

Vira Haber

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