Karadenizli balıkçılar Sinop limanına sığındı
Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda balıkçı, tekneleriyle Sinop Limanı'na sığınarak av mesaisine ara verdi.
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Türkiye'nin farklı illerinden avlanmak için Sinop açıklarına ağ atan balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneleriyle Sinop Limanı’na yaklaştı.
Balıkçı teknelerinin hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar denize açılması bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : sinop, karadeniz, balıkçılık
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